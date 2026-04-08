152 пакетика с мефедроном нашли в машине у нижегородца Происшествия

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции изъяли из автомобиля 23-летнего жителя деревни Анкудиновка 152 пакетиков с мефедроном. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.

Иномарку остановили в лесном массиве Канавинского района, неподалеку от садоводческого товарищества. За рулем находился неработающий молодой человек.

При обыске по месту жительства подозреваемого оперативники изъяли упаковочные материалы, магниты, банковские карты и ноутбук. Кроме того, сотрудники ОКОН установили, что до задержания он успел разложить в тайниках 20 пакетиков с наркотиком. Полицейские обнаружили и изъяли 17 из них.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ — покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере. На время предварительного расследования мужчина заключен под стражу. Проверяется его причастность к другим эпизодам.

