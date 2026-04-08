Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Происшествия

08 апреля 2026 08:00 Происшествия
152 пакетика с мефедроном нашли в машине у нижегородца

Фото: УМВД России по Нижнему Новгороду

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции изъяли из автомобиля 23-летнего жителя деревни Анкудиновка 152 пакетиков с мефедроном. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.

Иномарку остановили в лесном массиве Канавинского района, неподалеку от садоводческого товарищества. За рулем находился неработающий молодой человек.

При обыске по месту жительства подозреваемого оперативники изъяли упаковочные материалы, магниты, банковские карты и ноутбук. Кроме того, сотрудники ОКОН установили, что до задержания он успел разложить в тайниках 20 пакетиков с наркотиком. Полицейские обнаружили и изъяли 17 из них. 

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ — покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере. На время предварительного расследования мужчина заключен под стражу. Проверяется его причастность к другим эпизодам.

Ранее сообщалось, что в Бутурлинском районе пресекли деятельность нарколаборатории. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД Наркотики
Поделиться:
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных