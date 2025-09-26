"Семейный квартал" в Нижнем Новгороде обойдется в 6 млрд рублей Общество

Фото: из презентации

Создание "Семейного квартала" в Нижнем Новгороде обойдётся примерно в 6 млрд рублей. Подробности реализации проекта озвучил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин на заседании Законодательного собрания региона 25 сентября.

По словам Чечерина, новый медицинский кластер разместят на территории бывшей городской больницы №30.

"Сейчас большой акцент делается на семейной политике и повышении рождаемости. К сожалению, в Нижегородской области пока нет такого единого центра, где мужчины, женщины и подростки могли бы получить комплексную медицинскую помощь. Более того, у нас нет государственного центра, который проводит ЭКО и ИКСИ, и нет гослаборатории, которая готовит среду для ЭКО", — отметил Чечерин.

Он добавил, что для реализации проекта провели инвентаризацию объектов бывшей больницы №30. Рядом уже находятся детская и взрослая поликлиники, гостиница, роддом и многопрофильная больница.

"Есть свободный корпус, в котором мы создадим новую женскую консультацию высокого уровня. Таким образом на одной территории пациенты со всей Нижегородской области смогут получить весь спектр медицинской помощи", — сообщил замгубернатора.

На территории также появится центр охраны здоровья и репродукции — сейчас в одном из корпусов ведётся ремонт, запуск центра запланирован на следующий год.

В перспективе здесь создадут государственный центр ЭКО, который сможет проводить более 1700 циклов в год. Кроме того, предусмотрено строительство гостиницы для иногородних пациентов.

Срок реализации проекта рассчитан до конца 2028 года. Уже выделено 1,8 млрд рублей на 2025-2026 годы: по 900 млн рублей на капитальный ремонт и закупку оборудования.

"Проект рассчитан до 2028 года. Общий объем "вливания", я предполагаю, около 6 млрд рублей. Со стороны субъекта мы вкладываем 1,8 млрд рублей и сейчас отрабатываем с РФ, чтобы нам дали федеральные средства на продолжение этого проекта", — уточнил Чечерин.

Ранее сообщалось, что губернатор региона Глеб Никитин представил флагманские инициативы региона по комплексному развитию больничных территорий "Квартал здоровья", "Город здоровья" и "Семейный квартал" министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.