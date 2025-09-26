Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 сентября 2025 15:54Телеведущий и кинорежиссёр Тигран Кеосаян скончался после девяти месяцев комы
26 сентября 2025 15:49"Семейный квартал" в Нижнем Новгороде обойдется в 6 млрд рублей
26 сентября 2025 15:39В Нижнем Новгороде открылся федеральный марафон "Знание.Первые"
26 сентября 2025 15:20Нижний Новгород начал готовить технику к зимней уборке дорог
26 сентября 2025 15:03Губернатор Глеб Никитин поздравил главу ДУМНО с 70-летием
26 сентября 2025 14:54Ученые ННГУ завершают подготовку спутника "Лобачевский" к запуску в 2025 году
26 сентября 2025 14:26Движение вновь стало двусторонним на участке Ошарской в Нижнем Новгороде
26 сентября 2025 14:00Социальные участковые помогли отремонтировать двор на улице Родионова
26 сентября 2025 13:22Более 600 кабинетов по труду и ОБЗР обновили в нижегородских школах в 2025 году
26 сентября 2025 13:12Прохладная погода без дождей установится в Нижнем Новгороде на выходных
Общество

"Семейный квартал" в Нижнем Новгороде обойдется в 6 млрд рублей

26 сентября 2025 15:49 Общество
Семейный квартал в Нижнем Новгороде обойдется в 6 млрд рублей

Фото: из презентации

Создание "Семейного квартала" в Нижнем Новгороде обойдётся примерно в 6 млрд рублей. Подробности реализации проекта озвучил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин на заседании Законодательного собрания региона 25 сентября.

По словам Чечерина, новый медицинский кластер разместят на территории бывшей городской больницы №30. 

"Сейчас большой акцент делается на семейной политике и повышении рождаемости. К сожалению, в Нижегородской области пока нет такого единого центра, где мужчины, женщины и подростки могли бы получить комплексную медицинскую помощь. Более того, у нас нет государственного центра, который проводит ЭКО и ИКСИ, и нет гослаборатории, которая готовит среду для ЭКО", — отметил Чечерин.

Он добавил, что для реализации проекта провели инвентаризацию объектов бывшей больницы №30. Рядом уже находятся детская и взрослая поликлиники, гостиница, роддом и многопрофильная больница. 

"Есть свободный корпус, в котором мы создадим новую женскую консультацию высокого уровня. Таким образом на одной территории пациенты со всей Нижегородской области смогут получить весь спектр медицинской помощи", — сообщил замгубернатора.

На территории также появится центр охраны здоровья и репродукции — сейчас в одном из корпусов ведётся ремонт, запуск центра запланирован на следующий год.

В перспективе здесь создадут государственный центр ЭКО, который сможет проводить более 1700 циклов в год. Кроме того, предусмотрено строительство гостиницы для иногородних пациентов.

Срок реализации проекта рассчитан до конца 2028 года. Уже выделено 1,8 млрд рублей на 2025-2026 годы: по 900 млн рублей на капитальный ремонт и закупку оборудования.

"Проект рассчитан до 2028 года. Общий объем "вливания", я предполагаю, около 6 млрд рублей. Со стороны субъекта мы вкладываем 1,8 млрд рублей и сейчас отрабатываем с РФ, чтобы нам дали федеральные средства на продолжение этого проекта", — уточнил Чечерин.

Ранее сообщалось, что губернатор региона Глеб Никитин представил флагманские инициативы региона по комплексному развитию больничных территорий "Квартал здоровья", "Город здоровья" и "Семейный квартал" министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.  

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Рождаемость Семья
Поделиться:
Новости по теме
26 сентября 2025 09:54Нижегородская поликлиника на Сортировке возобновила приём детей после ремонта
25 сентября 2025 14:49Стоимость "Города здоровья" в Нижнем Новгороде оценили в 35,2 млрд рублей
31 июля 2025 14:35Более 5 млрд рублей направят на обновление нижегородских поликлиник и ФАПов
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
19 сентября 2025 11:36Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных