Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Последние новости рубрики Общество
17 апреля 2026 16:24
Нижний Новгород накроет снег с дождем: дорожные службы наготове
17 апреля 2026 16:10
Эксклюзив
Еще четыре трехсекционных трамвая выпустят на линию в Нижнем Новгороде
17 апреля 2026 15:55
Нижегородцев ждут дождливые и холодные выходные  
17 апреля 2026 15:40
Жилой дом пошел трещинами в Балахне: есть угроза обрушения
17 апреля 2026 15:16
Новые очаги бешенства нашли в Нижегородской области
17 апреля 2026 15:00
Глеб Никитин поручил создать "земельный банк" для многодетных и участников СВО
17 апреля 2026 14:43
Правила обращения с животными хотят изменить в Нижегородской области
17 апреля 2026 14:39
Билайн вновь взял гран-при премии "Золотое приложение"
17 апреля 2026 14:28
Эксклюзив
Речную маршрутную сеть расширят в Нижнем Новгороде
17 апреля 2026 14:08
Эн+ обучает лидеров энергетической отрасли
Общество

Нижегородцы могут заявиться на отбор в отряд космонавтов через "Госуслуги"

16 апреля 2026 15:34 Общество
Нижегородцы могут заявиться на отбор в отряд космонавтов через Госуслуги

Фото: Роскосмос

Жители Нижегородской области могут подать заявление через сайт Госуслуг для участия в открытом отборе в отряд космонавтов Роскосмоса. Услуга стартовала в первую в России Неделю космоса, которая проходит при поддержке национального проекта «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки» (Космос).

В процессе приема заявлений подобная цифровая услуга используется  впервые и упрощает процедуру сбора и передачи части документов в Центр подготовки космонавтов, где специальная комиссия ведёт приемную кампанию.

«Роскосмос последовательно расширяет линейку цифровых сервисов и опций в своей работе. Это делает отрасль более открытой и технологичной. Сегодня пилотируемая космонавтика стала настоящим драйвером цифровых инноваций: вслед за GigaChat на орбите мы запускаем цифровой отбор в отряд космонавтов. Теперь подать заявление можно онлайн через портал Госуслуг - это упрощает путь к мечте для тысяч молодых специалистов. Мы омолаживаем отрасль, внедряем современные технологии и создаём будущее, где цифровые сервисы — стандарт для всей космической индустрии», - сказал генеральный директор Государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

Подать заявление на участие в отборе можно до 30 июня 2026 года включительно.

Требования к будущим космонавтам (https://www.gosuslugi.ru/landing/v_kosmonavty):

- гражданство РФ,

- возраст - до 35 лет включительно, вес 50-90 кг, рост 150-190 см,

- высшее образование (специалитет или магистратура) из утверждённого перечня: https://gu-st.ru/content/lending/List_of_specialties.pdf и стаж работы по специальности не менее 3-х лет,

- владение одним из иностранным языков: английским, итальянским, испанским, немецким или французским,

- отличное здоровье, высокая физическая выносливость и психическая устойчивость,

- отсутствие судимости и пр.

Для участия в отборе необходимо подать заявление на Госуслугах: https://gosuslugi.ru/680225/1/form и дождаться приглашения на очный отбор. Также нужно пройти медосмотр и отправить медицинские документы заказным письмом с уведомлением по адресу: 141160, Московская обл., Звёздный городок, начальнику ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» с пометкой «В конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса по отбору в кандидаты в космонавты РФ».

Далее необходимо пройти очный этап в Центре подготовки космонавтов (медобследование, собеседование, сдача нормативов физподготовки, тесты на соответствие образованию и профессиональной квалификации) и дождаться решения межведомственной комиссии. Результаты будут опубликованы на сайте Роскосмоса и Центра подготовки космонавтов, также вам сообщат о них персонально.

Заявитель, успешно прошедший отбор, должен будет заключить трудовой договор с Центром подготовки космонавтов, после чего он становится участником отряда космонавтов Роскосмоса и кандидатом в космонавты-испытатели.

Узнать больше о том, как попасть в отряд космонавтов, можно по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/landing/v_kosmonavty.

Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
