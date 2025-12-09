"Секретные" арт-объекты появились на мостовой в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Telegram-канал "Нижний 800"

Художник из Санкт-Петербурга под псевдонимом alesha создал в Нижнем Новгороде серию необычных арт-объектов прямо на мостовой. Восемь прозрачных плиток из эпоксидной смолы теперь спрятаны среди обычной брусчатки на улицах города.

Как сообщает телеграм-канал "Нижний 800", внутри каждой плитки художник оставил небольшой "секрет" — предмет или послание, связанное с городской атмосферой. Среди них — корабельный гвоздь, осенний лист, типографские литеры, игрушечная машинка и даже зашифрованное письмо для туристов.

На изготовление каждой такой работы у художника уходило около пяти дней. Чтобы установить арт-объекты, alesha переодевался в форму коммунального работника и незаметно заменял старую плитку на свою.

Нижегородцы могут устроить собственный квест по поиску всех восьми "кирпичей" или воспользоваться специальной картой от автора, которая поможет быстрее найти скрытые элементы уличного искусства.

Ранее сообщалось, что новый арт-объект появился в Студёном квартале Нижнего Новгорода. А на улице Рождественской создали историческое граффити.