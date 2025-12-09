Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
09 декабря 2025 13:14"Секретные" арт-объекты появились на мостовой в Нижнем Новгороде
09 декабря 2025 12:53Мэрия изымает "Дом Жарковой" на Ильинке для реконструкции
09 декабря 2025 11:49Новогодний фестиваль на Нижегородской ярмарке стартует 12 декабря
08 декабря 2025 17:00Деды Морозы начали заливать каток на Нижегородской ярмарке
08 декабря 2025 14:08В Нижнем Новгороде презентовали музыкальный альбом, посвященный Степану Разину
05 декабря 2025 18:03Будущее местного самоуправления и туризма обсудили на Совете законодателей ПФО
05 декабря 2025 16:57Евгений Люлин призвал снять барьеры для туристического роста в регионах Приволжья
05 декабря 2025 14:44"Единая Россия" объявила конкурс фотографий объектов инфраструктуры
05 декабря 2025 12:14Коллекционер передал НГХМ десятки шедевров русского символизма
05 декабря 2025 10:40"Война с мифами": нижегородцам представили фильм о защите исторической правды
Культура и отдых

"Секретные" арт-объекты появились на мостовой в Нижнем Новгороде

09 декабря 2025 13:14 Культура и отдых
Секретные арт-объекты появились на мостовой в Нижнем Новгороде

Фото: Telegram-канал "Нижний 800"

Художник из Санкт-Петербурга под псевдонимом alesha создал в Нижнем Новгороде серию необычных арт-объектов прямо на мостовой. Восемь прозрачных плиток из эпоксидной смолы теперь спрятаны среди обычной брусчатки на улицах города.

Как сообщает телеграм-канал "Нижний 800", внутри каждой плитки художник оставил небольшой "секрет" — предмет или послание, связанное с городской атмосферой. Среди них — корабельный гвоздь, осенний лист, типографские литеры, игрушечная машинка и даже зашифрованное письмо для туристов.

На изготовление каждой такой работы у художника уходило около пяти дней. Чтобы установить арт-объекты, alesha переодевался в форму коммунального работника и незаметно заменял старую плитку на свою.

Нижегородцы могут устроить собственный квест по поиску всех восьми "кирпичей" или воспользоваться специальной картой от автора, которая поможет быстрее найти скрытые элементы уличного искусства.

Ранее сообщалось, что новый арт-объект появился в Студёном квартале Нижнего Новгорода. А на улице Рождественской создали историческое граффити.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
граффити Искусство Художник
Поделиться:
Новости по теме
06 ноября 2025 15:57"Математика здорового сердца": в Нижнем Новгороде появилось граффити со смыслом
19 октября 2025 12:17Гигантские матрешки с фотографиями звезд появились на Ярмарочной площади
01 октября 2025 11:34Граффити с портретами великих ученых украсило улицу в Кстовском районе
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных