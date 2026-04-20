Желающих установить турникеты в нижегородском метро за 57 млн не нашлось Общество

Фото: Telegram-канал "МетроНН"

Новые турникеты планируют установить на станциях "Московская" и "Заречная", сообщается на сайте госзакупок.

На станции "Московская" работы турникеты обновят в двух вестибюлях. В первом предусмотрено оборудование 10 турникетов на вход и шесть на выход, во втором — 11 на вход и 12 на выход.

На станции "Заречная" турникеты появятся также в двух вестибюлях, но только для выхода пассажиров: по четыре устройства в каждом.

Оборудование должно представлять собой единую систему из скоростных электромеханических створчатых турникетов и средств управления. Они должны быть совместимы с действующей автоматизированной системой контроля оплаты проезда (АСКОП) и поддерживать различные способы оплаты: транспортные и банковские карты, бесконтактные носители, QR-коды, NFC-метки, а также биометрическую идентификацию по лицу.

Поставка комплексов должна быть выполнена в течение трех месяцев с момента заключения контракта. Монтаж необходимо провести за 10 рабочих дней, а пусконаладочные работы — за пять.

Заказчиком работ выступает МП "Нижегородское метро". Начальная цена контракта — 57,6 млн рублей. Заявки на конкурс принимались до 17 апреля. Поскольку ни одного предложения не поступило, конкурс признан несостоявшимся. Вероятно, через некоторое время его объявят повторно.

Напомним, обновление пропускных устройств в нижегородском метро началось в прошлом году со станции "Заречная". Ранее сообщалось, что большинство действующих турникетов были выпущены еще в 1973 году.