Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 октября 2025 11:42Новые турникеты установили на нижегородской станции метро "Заречная"
21 октября 2025 11:20В Госдуме раскрыли подробности законопроекта о наказании за диверсии
21 октября 2025 10:23Штрафы на 94 млн рублей выписали нижегородским водителям за неоплату парковки
21 октября 2025 09:46Помещение для нового филиала патриотического центра ищут в Нижнем Новгороде
21 октября 2025 09:17Прилепин возвращается на военную службу после покушения
21 октября 2025 08:00Суд приостановил работу автомойки в Нижнем Новгороде из-за шума и нарушений
21 октября 2025 07:02Росавиация сообщила о снятии ограничений в нижегородском аэропорту
20 октября 2025 19:09Нижегородцам показали облик будущего научного центра у метромоста
20 октября 2025 18:22Герой СВО рассказал о традициях посвящения новобранцев
20 октября 2025 17:16В Госдуме предложили сдвигать рабочий график зимой из-за темноты
Общество

Новые турникеты установили на нижегородской станции метро "Заречная"

21 октября 2025 11:42 Общество
Новые турникеты установили на нижегородской станции метро Заречная

Фото: Telegram-канал "МетроНН"

На станции метро "Заречная" в Нижнем Новгороде завершилась установка современных турникетов, сообщает телеграм-канал "МетроНН".

Именно с этой станции началась замена устаревших устройств, отслуживших свой срок. Большинство старых турникетов были выпущены еще в 1973 году — задолго до открытия нижегородского метрополитена в 1985 году.

Новое оборудование поставила казанская компания "Инфомат". Её турникеты используются в московском парке "Зарядье", на стадионах "ВТБ Арена" и "ВЭБ Арена", в аэропорту Внуково, а также внедряются в метрополитене Новосибирска.

Установленные устройства не только современнее, но и значительно функциональнее. Благодаря более компактным тумбам и возможности прохода с обеих сторон, пропускная способность станции может вырасти до 40%.

Кроме того, турникеты оснащены световой индикацией, подтверждающей оплату, функцией виброотклика для пассажиров с нарушением зрения, а также поддерживают оплату с помощью биометрических данных.

Ранее сообщалось, что крытый павильон начали строить на сходе №4 нижегородской станции метро "Заречная".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Метро Ремонтные работы Строительство
Поделиться:
Новости по теме
03 октября 2025 17:50Более 52 млн рублей выделят на работы для продления метро в Сормове
29 сентября 2025 09:18Системы пожаротушения модернизируют на станции метро "Пролетарская"
15 сентября 2025 17:33В Нижнем Новгороде завершили ремонт сходов №1 и №2 станции метро "Заречная"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных