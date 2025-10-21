Новые турникеты установили на нижегородской станции метро "Заречная"

Фото:
На станции метро "Заречная" в Нижнем Новгороде завершилась установка современных турникетов, сообщает телеграм-канал "МетроНН".
Именно с этой станции началась замена устаревших устройств, отслуживших свой срок. Большинство старых турникетов были выпущены еще в 1973 году — задолго до открытия нижегородского метрополитена в 1985 году.
Новое оборудование поставила казанская компания "Инфомат". Её турникеты используются в московском парке "Зарядье", на стадионах "ВТБ Арена" и "ВЭБ Арена", в аэропорту Внуково, а также внедряются в метрополитене Новосибирска.
Установленные устройства не только современнее, но и значительно функциональнее. Благодаря более компактным тумбам и возможности прохода с обеих сторон, пропускная способность станции может вырасти до 40%.
Кроме того, турникеты оснащены световой индикацией, подтверждающей оплату, функцией виброотклика для пассажиров с нарушением зрения, а также поддерживают оплату с помощью биометрических данных.
Ранее сообщалось, что крытый павильон начали строить на сходе №4 нижегородской станции метро "Заречная".
