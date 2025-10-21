Новые турникеты установили на нижегородской станции метро "Заречная" Общество

Фото: Telegram-канал "МетроНН"

На станции метро "Заречная" в Нижнем Новгороде завершилась установка современных турникетов, сообщает телеграм-канал "МетроНН".

Именно с этой станции началась замена устаревших устройств, отслуживших свой срок. Большинство старых турникетов были выпущены еще в 1973 году — задолго до открытия нижегородского метрополитена в 1985 году.

Новое оборудование поставила казанская компания "Инфомат". Её турникеты используются в московском парке "Зарядье", на стадионах "ВТБ Арена" и "ВЭБ Арена", в аэропорту Внуково, а также внедряются в метрополитене Новосибирска.

Установленные устройства не только современнее, но и значительно функциональнее. Благодаря более компактным тумбам и возможности прохода с обеих сторон, пропускная способность станции может вырасти до 40%.

Кроме того, турникеты оснащены световой индикацией, подтверждающей оплату, функцией виброотклика для пассажиров с нарушением зрения, а также поддерживают оплату с помощью биометрических данных.

