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Общество

Утверждены кандидатуры для присвоения почётных званий в Нижегородской области

19 июня 2026 21:03 Общество
Утверждены кандидатуры для присвоения почётных званий в Нижегородской области

Фото: пресс-служба ЗСНО, фотограф Дмитрий Косолапов

18 июня на заседании Законодательного Собрания Нижегородской области депутаты приняли ряд постановлений, которыми утверждены кандидатуры для присвоения региональных званий специалистам из разных отраслей. Звания присвоены 12 жителям региона, внесшим значительный вклад в развитие строительства, транспортного комплекса, дорожного хозяйства и охраны окружающей среды.

Для присвоения звания «Заслуженный строитель Нижегородской области» утверждены кандидатуры двух руководителей строительных организаций из Нижнего Новгорода. Это директор ООО «Специализированный застройщик „АНДОР“» Пётр Геннадьевич Белов и заместитель директора ООО «Специализированный застройщик „ОБЪЕКТСТРОЙ“» Ерем Овикович Хачатрян. Они отмечены за заслуги в возведении жилых и социальных объектов, внедрение современных технологий и многолетний добросовестный труд.

Троим специалистам присвоено звание «Заслуженный работник транспорта Нижегородской области». Среди утверждённых кандидатур — директор МБУ Краснооктябрьского муниципального округа «Уразовское муниципальное автотранспортное предприятие» Зяки Талгатович Абдряхимов, старший оператор диспетчерской службы АО «Городецкий пассажирский автомобильный транспорт» Елена Александровна Калинина и водитель автобуса первого класса этого же предприятия Аркадий Михайлович Осипов. Их профессионализм обеспечивает надёжные и безопасные перевозки пассажиров.

Звание «Заслуженный работник дорожного хозяйства Нижегородской области» присвоено 5 кандидатам. Это сотрудники ГКУ «Главное управление автомобильных дорог»: начальник управления экономики и планирования Лилия Константиновна Андреева, начальник отдела инженерной подготовки и сопровождения проектов Владимир Павлович Вагин, заместитель начальника отдела земельных отношений Нина Петровна Винокурова, а также генеральный директор АО «Строитель» Алексей Алексеевич Нестеров и главный инженер ООО «Русский Бизнес Концерн-РУБИКОН» Александр Васильевич Смирнов. Все они внесли значительный вклад в проектирование, строительство и содержание региональных трасс.

Кроме того, на звание «Заслуженный эколог Нижегородской области» утверждены два активиста Всероссийского общества охраны природы: председатель Павловского районного отделения Юрий Николаевич Табанаков и член президиума Борского отделения Лидия Ивановна Фирсова. Они представлены к награде за многолетнюю деятельность по сохранению природных богатств региона и экологическое просвещение населения.

«Каждая из этих профессий — основа повседневной жизни нашего региона. Все эти специалисты — настоящие мастера своего дела, чей труд требует глубоких знаний, высокой ответственности и преданности профессии. Присвоение им званий — признание их личных заслуг и благодарность от всех жителей области. Уверен, что их пример будет вдохновлять молодое поколение на добросовестную работу и стремление к профессиональному росту», — отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Полные списки сотрудников, которым присвоены звания можно увидеть на сайте Законодательного Собрания.

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Теги:
Законодательное собрание Награды
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