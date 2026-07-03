Эксклюзив
Что есть и чего нет в новых Volga: обзор из салона
Суд арестовал мажора Корнилова, назвавшего россиян "нищетой"
Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля: правда или миф
Нижегородцам объяснили, почему цены на бензин различаются на АЗС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
03 июля 2026 09:36
139 человек пропали в Нижегородской области в первый месяц лета
03 июля 2026 09:20
Нижегородку осудили за участие в экстремистской организации
02 июля 2026 21:17
Еще одну атаку украинских БПЛА отразили в Нижегородской области 2 июля
02 июля 2026 18:24
СК проводит проверку из-за утонувшего мальчика на Бору
02 июля 2026 17:50
Нижегородская стройфирма задолжала работникам более 1 000 000 рублей
02 июля 2026 17:34
Роспотребнадзор обследует персонал нижегородского кафе после случаев отравления
02 июля 2026 16:42
Бастрыкину доложат о массовом отравлении в нижегородском кафе
02 июля 2026 16:11
СКР займется расследованием смертельной атаки БПЛА в Нижегородской области
02 июля 2026 15:21
Нижегородец выпал из окна многоэтажки в Верхних Печерах
02 июля 2026 15:03
Семеновское предприятие обязали выплатить более 1,5 млн рублей за вред реке
Происшествия

139 человек пропали в Нижегородской области в первый месяц лета

03 июля 2026 09:36 Происшествия
139 человек пропали в Нижегородской области в первый месяц лета

Всего за июнь 2026 года в Нижегородской области пропали 139 человек. Статистику за минувший месяц опубликовали в социальных сетях представители поисково-спасательного отряда «Волонтер».

Из них 111 человек были найдены живыми, еще трое — обнаружены погибшими.

Кроме того, в двух случаях пропажи помощь волонтеров не потребовалась.

Еще 23 нижегородца до сих пор не найдены, их поиски продолжаются.

Ранее мы сообщали о том, что волонтеры за один день разыскали семерых пропавших людей в Нижегородской области.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Волонтеры Поиск пропавшие
Поделиться:
Новости по теме
21 июня 2026 17:09
Лес, ночь, деменция: волонтеры рассказали о поисках пожилой нижегородки
27 мая 2026 07:00
Эксклюзив
Что делать, чтобы не потеряться в лесу: советы нижегородского спасателя
18 мая 2026 16:00
Более 4000 питомцев пропали в Нижегородской области за год
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
12 июня 2026 17:25
Стометровый триколор, танцы и парад: как прошел День России в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных