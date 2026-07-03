139 человек пропали в Нижегородской области в первый месяц лета Происшествия

Всего за июнь 2026 года в Нижегородской области пропали 139 человек. Статистику за минувший месяц опубликовали в социальных сетях представители поисково-спасательного отряда «Волонтер».

Из них 111 человек были найдены живыми, еще трое — обнаружены погибшими.

Кроме того, в двух случаях пропажи помощь волонтеров не потребовалась.

Еще 23 нижегородца до сих пор не найдены, их поиски продолжаются.

Ранее мы сообщали о том, что волонтеры за один день разыскали семерых пропавших людей в Нижегородской области.