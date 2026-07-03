139 человек пропали в Нижегородской области в первый месяц лета

Всего за июнь 2026 года в Нижегородской области пропали 139 человек. Статистику за минувший месяц опубликовали в социальных сетях представители поисково-спасательного отряда «Волонтер».
Из них 111 человек были найдены живыми, еще трое — обнаружены погибшими.
Кроме того, в двух случаях пропажи помощь волонтеров не потребовалась.
Еще 23 нижегородца до сих пор не найдены, их поиски продолжаются.
Ранее мы сообщали о том, что волонтеры за один день разыскали семерых пропавших людей в Нижегородской области.
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