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Происшествия

Нижегородку осудили за участие в экстремистской организации

03 июля 2026 09:20 Происшествия
Нижегородку осудили за участие в экстремистской организации

Фото: Кира Мишина

Нижегородский районный суд приговорил активистку Татьяну Аршинову к двум годам лишения свободы за участие в деятельности экстремистских организаций. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

Суд установил, что Аршинова знала о запрете двух некоммерческих организаций, признанных экстремистскими и ликвидированных по решению суда. Несмотря на это, она разместила на своей странице во «ВКонтакте» материалы о продолжении их работы.

Женщину признали виновной по статье об участии в деятельности запрещенной организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Вину она признала частично.

Суд назначил ей два года колонии общего режима. Кроме того, Аршиновой на два года запретили заниматься администрированием сайтов и размещать материалы в интернете, а также назначили ограничение свободы сроком на девять месяцев.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, Аршинову задержали в июле 2025 года в ее квартире. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации». В тот же день суд отправил ее под стражу. Осенью 2025 года активистку включили в перечень лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности.

Ранее сообщалось, что жительницу Автозаводского района будут судить за участие в религиозной экстремистской организации.

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Теги:
Приговор Суд Экстремизм
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