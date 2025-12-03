Арестованного экс-главу "Теплоэнерго" Илью Халтурина допросили в суде Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Бывший гендиректор компании "Теплоэнерго" Илья Халтурин выступил с показаниями в суде по делу о превышении должностных полномочий. Один из ключевых эпизодов связан с модернизацией Нагорной теплоцентрали в Нижнем Новгороде, сообщает "Коммерсантъ-Приволжье".

По данным следствия, после того как подрядчик "АСБ "Парсек"" завершил разработку проектной документации, стоимость работ выросла до 491 млн рублей. Чтобы скрыть несоответствия, Халтурин якобы устно поручил передать проект на корректировку знакомой организации — компании "ТГВ-Проектирование", минуя обязательные конкурсные процедуры.

Дополнительные работы оценили в 8,9 млн рублей. По версии обвинения, договор с новым подрядчиком не был завершён, не прошёл госэкспертизу, а затраты оказались необоснованно завышенными. Именно эту сумму следствие считает причинённым ущербом.

Выступая в суде, Халтурин изложил свою позицию. Он сообщил, что в 2022 году "Теплоэнерго" получило льготный заём от Фонда развития территорий на модернизацию НТЦ, при этом условия финансирования обязывали завершить проект до конца 2023 года и провести закупку в формате "под ключ".

По словам экс-директора, из-за сжатых сроков и отсутствия подходящих подрядчиков, работы были переданы дочерней компании. Однако вскоре начались проблемы: проектировщики допускали ошибки, не укладывались в сроки и не смогли пройти государственную экспертизу вовремя.

Халтурин также отметил, что в документации, подготовленной "Парсек", отсутствовали целые разделы, из-за чего невозможно было закупить оборудование. Работы на площадке при этом уже велись, а разобранные коммуникации оказались в аварийном состоянии. В декабре 2023 года в регион пришли сильные морозы, и остановка теплоснабжения угрожала двум третям города.

"Школы и детские сады ушли на каникулы. Прекратить подачу тепла было недопустимо. Впоследствии компания "Теплоэнергоремонт-НН" предъявила "Парсеку" претензию в арбитражном суде на сумму 8,9 млн рублей за корректировку проекта", — пояснил подсудимый.

Он также добавил, что рост сметы произошёл уже после его увольнения, а все финансовые процедуры были прозрачными.

Кроме этого, Илье Халтурину вменяются ещё два эпизода превышения полномочий. Он заявил, что намерен рассказать о них на следующих судебных заседаниях.

Свою вину по всем трем эпизодам экс-руководитель "Теплоэнерго" (ныне АО "ОКО") не признал.

Напомним, Илью Халтурина задержали в июле 2024 года. Летом 2025-го его выпустили из СИЗО, но тут же задержали вновь.