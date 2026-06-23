Депутаты Гордумы одобрили присвоение званий 45 нижегородцам

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22 июня профильная комиссия Думы по местному самоуправлению под председательством Ольги Балакиной рассмотрела 18 вопросов повестки.
Члены комиссии единогласно одобрили присвоение звания «Заслуженный работник» 45 представителям девяти профессий — от врачей и учителей до работников культуры и коммунальной сферы.
Также поддержана кандидатура Вадима Сорокина, президента ООО «УК «Группа ГАЗ», на звание «Почетный гражданин Нижнего Новгорода». Кроме того, согласовано присвоение статуса «Почетный ветеран» десяти ветеранам труда, боевых действий и правоохранительных органов. Окончательное утверждение остаётся за гордумой, а церемония награждения пройдёт в День города.
Параллельно депутаты приняли решение об участии Нижнего Новгорода в губернаторском проекте инициативного бюджетирования «Вам решать!» в 2027 году. Как пояснила руководитель аппарата думы Елена Андронова, заявитель может подать несколько проектов, но субсидия на каждый не превысит 3 млн рублей.
Инициаторами могут выступать ТОС, сельские старосты или группы граждан от 10 человек старше 18 лет. Средства распределят по восьми направлениям, включая дороги, дворы, спорт, общественные пространства и молодёжную политику. Для городов с населением свыше 500 тысяч человек общий лимит субсидий — 200 млн рублей.
Также депутаты скорректировали положение о сельских старостах: поправки исключают совмещение этой должности с государственной, воинской или федеральной службой. В случае избрания старосты на одну из таких должностей его полномочия прекратят досрочно по представлению собрания граждан.
«Хочу отметить, что среди 45 кандидатов на присвоение звания заслуженный работник — представители самых разных профессий, от врачей и учителей до работников культуры и коммунальной сферы. Это люди, на которых держится повседневная жизнь Нижнего Новгорода. Отдельно отмечу, что проект „Вам решать!“ дает нашим жителям реальный инструмент влиять на облик своих дворов и общественных пространств», — прокомментировала Ольга Балакина.
Перед началом заседания присутствовавшие почтили минутой молчания память павших в Великой Отечественной войне в День памяти и скорби.
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