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Общество

Депутаты Гордумы одобрили присвоение званий 45 нижегородцам

23 июня 2026 10:15 Общество
Депутаты Гордумы одобрили присвоение званий 45 нижегородцам

Фото: пресс-служба гордумы Нижнего Новгорода

22 июня профильная комиссия Думы по местному самоуправлению под председательством Ольги Балакиной рассмотрела 18 вопросов повестки.

Члены комиссии единогласно одобрили присвоение звания «Заслуженный работник» 45 представителям девяти профессий — от врачей и учителей до работников культуры и коммунальной сферы.

Также поддержана кандидатура Вадима Сорокина, президента ООО «УК «Группа ГАЗ», на звание «Почетный гражданин Нижнего Новгорода». Кроме того, согласовано присвоение статуса «Почетный ветеран» десяти ветеранам труда, боевых действий и правоохранительных органов. Окончательное утверждение остаётся за гордумой, а церемония награждения пройдёт в День города.

Параллельно депутаты приняли решение об участии Нижнего Новгорода в губернаторском проекте инициативного бюджетирования «Вам решать!» в 2027 году. Как пояснила руководитель аппарата думы Елена Андронова, заявитель может подать несколько проектов, но субсидия на каждый не превысит 3 млн рублей.

Инициаторами могут выступать ТОС, сельские старосты или группы граждан от 10 человек старше 18 лет. Средства распределят по восьми направлениям, включая дороги, дворы, спорт, общественные пространства и молодёжную политику. Для городов с населением свыше 500 тысяч человек общий лимит субсидий — 200 млн рублей.

Также депутаты скорректировали положение о сельских старостах: поправки исключают совмещение этой должности с государственной, воинской или федеральной службой. В случае избрания старосты на одну из таких должностей его полномочия прекратят досрочно по представлению собрания граждан.

«Хочу отметить, что среди 45 кандидатов на присвоение звания заслуженный работник — представители самых разных профессий, от врачей и учителей до работников культуры и коммунальной сферы. Это люди, на которых держится повседневная жизнь Нижнего Новгорода. Отдельно отмечу, что проект „Вам решать!“ дает нашим жителям реальный инструмент влиять на облик своих дворов и общественных пространств», — прокомментировала Ольга Балакина.

Перед началом заседания присутствовавшие почтили минутой молчания память павших в Великой Отечественной войне в День памяти и скорби.

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Теги:
Гордума Звание
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