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Офтальмолог Егоров предупредил, что катаракта теперь поражает даже молодых

02 июля 2026 08:31 Общество
Офтальмолог Егоров предупредил, что катаракта теперь поражает даже молодых

Фото: Минздрав Нижегородской области

Глазные болезни стали возникать у более молодых людей, в том числе и катаракта.

Современные технологии позволяют выявлять заболевания на ранних стадиях, что повышает шансы на успешное лечение. Об этом рассказал Алексей Егоров, заведующий офтальмологическим отделением Консультативно-диагностического центра Подольской областной клинической больницы, в интервью 360.ru.

Врач подчеркнул важность регулярного посещения офтальмолога для людей старше 50 лет. Это особенно актуально для тех, у кого в семье есть случаи глаукомы — заболевания, которое может долгое время протекать бессимптомно, но при этом серьёзно повреждать зрение.

«Потому что глаукома — это тихий вор зрения. На ранних стадиях человек не понимает, что у него что-то не так с глазами, а потом, к сожалению, может быть очень поздно», — отметил Егоров.

Он также добавил, что всё чаще встречаются случаи заболеваний, которые раньше считались возрастными, но теперь проявляются у молодых людей. Например, катаракта, которая раньше считалась болезнью пожилых, теперь может возникать у людей в возрасте 42−43 лет. Причём если катаракту обнаруживают у молодых пациентов, им сразу назначают операцию.

Как сообщалось ранее, к 2050 году почти половина жителей планеты может столкнуться с проблемой близорукости (миопии). Этот тревожный прогноз сделан врачами офтальмологами на основе научных фактов.

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Теги:
Здоровье Медицина и здоровье
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