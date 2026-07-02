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Происшествия

Нижегородца Сергея Корнилова осудили за покупку наркотиков через интернет

02 июля 2026 12:51 Происшествия
Нижегородца Сергея Корнилова осудили за покупку наркотиков через интернет

Сергачский межрайонный суд Нижегородской области вынес приговор Сергею Корнилову по делу о незаконном приобретении наркотиков в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

Установлено, что 1 апреля мужчина заказал запрещенное вещество через интернет и забрал пакетик из тайника-закладки. Вскоре после этого его задержали сотрудники полиции.

В суде Корнилов полностью признал свою вину. Его признали виновным по части 2 статьи 228 УК РФ — незаконное приобретение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере.

Обвиняемому назначили четыре года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Приговор в законную силу пока не вступил.

К слову, осужденный является тезкой сына бывшего генерального директора ГК «Луидор» Сергея Корнилова. У них разные отчества.

Напомним, имя Сергея Корнилова стало широко известно после скандала с ДТП на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде весной этого года. Тогда молодой человек, управляя кабриолетом в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал аварию с участием трех автомобилей. После случившегося он опубликовал в соцсетях несколько видеороликов со спорными высказываниями, что вызвало общественный резонанс. Позже уголовные дела, заведенные на «мажора», объединили в одно производство.

Сначала суд запретил ему определенные действия, в том числе посещать бары и пользоваться интернетом, однако затем меру пресечения изменили на заключение под стражу. Он арестован до 23 июля 2026 года.

Кроме того, после ДТП молодой человек провел десять суток под административным арестом за дебош в одном из ресторанов Нижнего Новгорода. Тогда к ответственности привлекли и его знакомого, принявшего участие в конфликте.

Ранее мы сообщали о том, что экс-главу «Теплоэнерго» Илью Халтурина освободили из-под стражи.

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Теги:
Наркотики Суд Уголовное дело
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