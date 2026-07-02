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Происшествия

СК возбудил дело после отравления посетителей кафе в Нижнем Новгороде

02 июля 2026 12:14 Происшествия
СК возбудил дело после отравления посетителей кафе в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело после массового заболевания сальмонеллёзом среди посетителей одного из кафе на улице Алексеевской. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

По данным следствия, за медицинской помощью обратились пятеро взрослых и один ребенок с признаками пищевого отравления. Ребенка госпитализировали в инфекционную больницу.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Расследование находится на контроле руководства регионального управления ведомства.

Следователи СК совместно со специалистами Роспотребнадзора проводят необходимые следственные действия и санитарно-эпидемиологические мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Роспотребнадзоре также сообщили о приостановке деятельности заведения.

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Теги:
Кафе Отравление СК
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