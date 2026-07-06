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Экономика

Подрядчика на ремонт лишь одного троллейбусного депо нашли в Нижнем Новгороде

06 июля 2026 13:52 Экономика
Подрядчика на ремонт лишь одного троллейбусного депо нашли в Нижнем Новгороде

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде определили подрядчика только для одного троллейбусного депо. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Заказчиком выступает государственное предприятие Нижегородской области «Нижегородэлектротранс». В начале июня оно объявило тендеры на ремонт трех депо.

Техническая документация предусматривает капитальный ремонт административно‑производственных зданий.

Планируется привести теплозащиту к нормативам, восстановить вентиляцию и отопление, отремонтировать электроснабжение, заменить освещение, привести в порядок противопожарный водопровод, сигнализацию и систему оповещения. В цехах обновят напольное покрытие и смотровые канавы. Перечень работ определен сметой.

Завершить работы необходимо не позднее 25 ноября 2026 года.

В итоге удалось найти подрядчика только по ремонту одного депо — №3 на проспекте Ленина, 87Б. На участие в закупке была подана одна заявка, которая признана соответствующей требованиям законодательства. Контракт заключен с ООО ППСК «Вектор» по начальной цене — 95,16 млн рублей.

По двум другим объектам торги признаны несостоявшимися из‑за отсутствия заявок.

Так, на капитальный ремонт депо №2 в Московском районе на Сормовском шоссе, 1Б стоимостью 259,75 млн рублей и депо №1 в Советском районе на улице Генерала Ивлиева, 1 за 201,64 млн рублей не поступило ни одной заявки.

Отметим, что контракты на капитальный ремонт этих депо уже заключались в 2024 году. Тогда на эти цели закладывали 770 млн рублей. Работы должны были завершить до ноября 2025 года. Но в апреле подрядчик ушел с объектов, не окончив ремонт. Впоследствии правоохранительные органы выявили хищение 79 млн рублей бюджетных средств при исполнении контракта. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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Теги:
Ремонтные работы Троллейбус
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