100 кило живой рыбы выпустят в нижегородский фонтан Афиша

Фото: Александр Воложанин

Традиционный День рыбака (0+) пройдет 12 июля в Автозаводском парке. Об этом сообщает МАУК «Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода».

Праздничная программа развернется с 13:30 до 17:30. К мероприятию подготовят 100 килограммов живого карпа и одного осетра, которых запустят в чашу центрального фонтана.

Участники смогут побороться за победу в нескольких номинациях: самый большой улов по весу (1, 2 и 3 места), первая пойманная рыба, самая крупная и самая маленькая рыба, пойманный осетр, самый юный рыбак, самая удачливая рыбачка, а принять участие также в традиционной «рыбалке по-мадагаскарски».

Правила участия остаются прежними. Пойманную рыбу необходимо зарегистрировать у волонтеров. Запрещены траление, а также использование тройников и двойников для зацепа рыбы. Подсачки разрешается применять только для вываживания уже пойманной рыбы.

Для юных гостей мероприятия подготовят отдельную программу: детскую рыбалку, конкурс рисунков на асфальте и анимационные мероприятия.

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