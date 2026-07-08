Почему строительство Ледовой арены подорожало на 2,3 млрд рублей
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
Нижегородская область протестирует продажу бензина по QR-кодам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Афиша
08 июля 2026 19:25
100 кило живой рыбы выпустят в нижегородский фонтан
07 июля 2026 16:30
Что ждет гостей VK Fest в Нижнем Новгороде: полный гид по фестивалю
07 июля 2026 11:33
Нижегородцев пригласили на Парад семьи в День любви, семьи и верности
02 июля 2026 15:15
В сквере Свердлова пройдет тематический день «Столица закатов. Арт-пикник»
30 июня 2026 15:30
Летний фестиваль Pianissimo пройдет в Нижнем Новгороде с 1 июля по 11 августа
30 июня 2026 09:31
Митя Фомин выступит на фестивале «Мастера Золотого кольца» в Городце
26 июня 2026 17:25
Анна Хилькевич и Даниэль Вегас примут участие VK Лектории в Нижнем Новгороде
24 июня 2026 12:00
VK Fest раскрыл лайнап электронной сцены в Нижнем Новгороде
23 июня 2026 19:32
Фестиваль «Большая Театральная» пройдет в Нижнем Новгороде 26−28 июня
23 июня 2026 15:16
Опубликована программа празднования Дня молодежи в Нижнем Новгороде
Афиша

100 кило живой рыбы выпустят в нижегородский фонтан

08 июля 2026 19:25 Афиша
100 кило живой рыбы выпустят в нижегородский фонтан

Фото: Александр Воложанин

Традиционный День рыбака (0+) пройдет 12 июля в Автозаводском парке. Об этом сообщает МАУК «Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода».

Праздничная программа развернется с 13:30 до 17:30. К мероприятию подготовят 100 килограммов живого карпа и одного осетра, которых запустят в чашу центрального фонтана.

Участники смогут побороться за победу в нескольких номинациях: самый большой улов по весу (1, 2 и 3 места), первая пойманная рыба, самая крупная и самая маленькая рыба, пойманный осетр, самый юный рыбак, самая удачливая рыбачка, а принять участие также в традиционной «рыбалке по-мадагаскарски».

Правила участия остаются прежними. Пойманную рыбу необходимо зарегистрировать у волонтеров. Запрещены траление, а также использование тройников и двойников для зацепа рыбы. Подсачки разрешается применять только для вываживания уже пойманной рыбы.

Для юных гостей мероприятия подготовят отдельную программу: детскую рыбалку, конкурс рисунков на асфальте и анимационные мероприятия.

Ранее мы сообщали о том, что Митя Фомин выступит на фестивале «Мастера Золотого кольца» (0+) в Городце.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автозаводский район Парки Праздники
Поделиться:
Новости по теме
07 июля 2026 16:30
Что ждет гостей VK Fest в Нижнем Новгороде: полный гид по фестивалю
07 июля 2026 11:33
Нижегородцев пригласили на Парад семьи в День любви, семьи и верности
30 июня 2026 15:30
Летний фестиваль Pianissimo пройдет в Нижнем Новгороде с 1 июля по 11 августа
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Во имя любви и верности: парад семьи прошел в Нижнем Новгороде
08 июля 2026 17:30
Во имя любви и верности: парад семьи прошел в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных