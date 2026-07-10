Фестиваль «Мастера Золотого кольца» в Городце: что интересного ждет гостей Афиша

Фото: минтуризма Нижегородской области

Более 50 мероприятий войдут в программу фестиваля народных художественных промыслов «Мастера Золотого кольца» (0+), который пройдет в Городце Нижегородской области 18 и 19 июля.

Фестиваль приурочен к включению Городца в туристический маршрут «Золотое кольцо» и 90-летию фабрики «Городецкая роспись». Он станет центральным событием празднования Дня города и объединит мастеров народных художественных промыслов. Мероприятие пройдет при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Для гостей подготовили двухдневную программу, в которую вошли выступления творческих коллективов, ярмарка народных художественных промыслов, гастрономические площадки и мастер-классы для всей семьи.

18 июля на набережной Революции состоится торжественное открытие фестиваля. Делегации и учреждения Городецкого округа пройдут праздничным парадом по улицам города.

В Музейном квартале гости смогут познакомиться с атмосферой купеческого Городца и посетить уличные фотовыставки. В сквере имени Ленина откроется Летний театр, выступит духовой оркестр, а также будут работать детская зона с анимационной программой, аквагримом и мастер-классами.

На фестивале также развернется ярмарка народных художественных промыслов, где представят изделия мастеров «Золотого кольца» и проведут мастер-классы.

На главной сцене выступят народные коллективы, фольклорные ансамбли, солисты и кавер-группы. Хедлайнером первого дня станет российский певец Митя Фомин. Он выступит вечером.

19 июля концертная программа на главной сцене пройдет в первой половине дня. Перед зрителями выступят творческие коллективы Городецкого округа.

В парке имени Ворожейкина состоятся художественные творческие занятия. Во второй половине дня в сквере Пионерии пройдет фестиваль красок, а вечером на балконе ДК «Северный» в рамках проекта «Музыка балконов» выступит Анна Воронцова с сольным концертом.

Вход на все мероприятия фестиваля будет свободным.

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