Что ждет гостей VK Fest в Нижнем Новгороде: полный гид по фестивалю Афиша

Фото: АНО "Центр 800"

11 июля Нижний Новгород впервые примет VK Fest (0+) — крупнейший городской фестиваль под открытым небом в России. На площадке соберутся музыканты, блогеры, спортсмены, актеры, художники и представители технологических проектов. Рассказываем, что приготовили для гостей.

Арт-объект на Волге

До 11 июля включительно напротив Стрелки можно увидеть мультимедийную инсталляцию фестиваля. В акватории Волги установили баржу с надписью «VK FEST ЛЕГЕНДА ЛЕТА», собранную из LED-букв с анимированной подсветкой. Общая длина конструкции — 65 метров. В день фестиваля ее дополнит световое шоу с прожекторами.

Кто выступит на главной сцене

Музыкальную программу откроют артисты самых разных жанров. Перед зрителями выступят Ольга Бузова, Uma2rman, Клава Кока, Дора, «Комната культуры», «Сироткин», NANSI & SIDOROV, SALUKI, nkeeei, unique и ARTEM SHILOVETS.

Во время выступления Uma2rman на сцену выйдет специальный гость — ZOLOTO. Он исполнит несколько своих песен вместе с группой.

Электронная музыка

Впервые за пределами Москвы и Санкт-Петербурга на этом фестивале будет работать сцена Радио «Рекорд». Там выступят SHAPOV, LADY WAKS, DJ KATYA GUSEVA, TURBOSH, ARIA FREDDA, DJ BALDIN, RIRI и STAS SATORI.

Где встретить любимых блогеров

На фестивале пройдут автограф-сессии и встречи с популярными блогерами и артистами. Среди участников — Влад А4, Кобяков, Серега А4, Глент, Маш Милаш, Вадим Спириденков, Прохор Шаляпин, Анна Хилькевич, Наташа Гасанханова, а также Ольга Бузова и Клава Кока. С ними можно будет сфотографироваться и получить автограф.

Спортивные площадки

Любителей активного отдыха ждут тренировки, турниры и мастер-классы.

Игроки хоккейного клуба «Торпедо» и футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» проведут автограф-сессии, конкурсы и викторины. Для детей подготовили творческую зону «Нарисуй джерси», а клубы «Торпедо» и «Норманочка» организуют турниры по мини-футболу и настольному футболу.

Школа фехтования «Горький» покажет показательные бои и проведет мастер-классы. Гости смогут примерить экипировку и попробовать себя в этом виде спорта.

Кроме того, на площадке будут работать зоны йоги, пилатеса, стретчинга, шахмат, настольных игр, яхтинга от «Силы ветра» и полоса препятствий от «Лиги героев».

Еще один необычный экспонат — четырехметровый надувной олимпийский медведь, который привезет Олимпийский комитет России.

Чем заняться всей семьей

Для родителей с детьми подготовили отдельное пространство с играми, спектаклями и мастер-классами.

В тематических зонах фильмов «Последний богатырь. Колобок» (6+) и «Чебурашка 3» (6+) можно будет отдохнуть, сделать фотографии и принять участие в интерактивных развлечениях.

Мультипарк «ТукиБама» проведет научное шоу, шоу мыльных пузырей, мастер-классы и аквагрим.

Театр кукол «Мабу» представит спектакль с котом Бобом и устроит променад с огромной куклой Максима Горького, а Monkey Circle покажет цирковые номера, проведет танцевальные батлы и научит гостей жонглировать.

В зоне фильма «Как Иван в сказку попал» (6+) посетителей ждут большая дженга, арт-объект в виде печки, гигантская раскраска и лаунж-пространство. Всем гостям по имени Иван обещают подарить книгу.

Творческие мастер-классы

Любители творчества смогут попробовать себя в самых разных направлениях.

Школа рисования проведет занятия по акварели и росписи вееров, магнитов и воздушных змеев.

В музыкальной школе можно будет сыграть на барабанах, а танцевальные школы проведут мастер-классы и батлы по хип-хопу, латине, афро и контемпорари.

Также гостей ждут театральные перформансы, занятия по сценической речи, читки, знакомство с техникой граттажа и мастерская переработки пластика с велошредером.

Наука и технологии

Любителям современных технологий тоже будет чем заняться.

Планетарий № 1 предложит понаблюдать за космическими объектами через телескоп.

Гости смогут познакомиться с российским электромобилем «Атом», протестировать VR-развлечения, попробовать автосимуляторы, поиграть в проекты нижегородских разработчиков, а также испытать себя на трассе радиоуправляемых автомобилей, игровых симуляторах и в зоне PS5.

Игры, развлечения и необычные активности

На фестивале будут работать площадки с настольными и деревянными играми, музыкальными викторинами, колесом фортуны и интеллектуальными квизами.

Также гости смогут увидеть ретроавтомобили, посетить фотозону с китайскими национальными костюмами, попробовать написать иероглифы на мастер-классе и посмотреть выступления артистов на Колесе Сира.

Косплей и K-pop

Отдельная зона будет посвящена косплею. Там состоятся одиночные и командные дефиле, которые оценит профессиональное жюри.

Кроме того, пройдет конкурс K-Pop Cover Dance с участием более 20 команд, а ансамбль традиционных корейских танцев и музыки «Сораксан» представит программу с веерами и барабанным шоу.

Кстати, это первое косплей-дефиле в истории фестиваля, которое пройдет за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.