VK Fest 2026 в Нижнем Новгороде: гид по фестивалю Афиша

Фото: АНО "Центр 800"

Нижний Новгород впервые примет фестиваль VK Fest (0+), который развернется на Стрелке 11 июля. Нижегородцев ждут концерты популярных артистов, встречи с блогерами и звездами, лекции, спортивные активности, мастер-классы, театральные представления и десятки развлекательных площадок.

Собрали в одном материале все самое важное: от схемы площадки и расписания до правил посещения.

Программа и основные сцены

Фестиваль откроет свои двери в 13:00, а музыкальная программа начнется в 14:00. Посетителям советуют приезжать заранее, чтобы спокойно пройти досмотр, сориентироваться на территории и успеть занять места перед началом выступлений.

Попасть на территорию фестиваля можно будет через два входа: со стороны Совнаркомовской улицы и возле кафедрального собора Александра Невского.



На Стрелке разместятся три сцены:

Синяя сцена — главная площадка фестиваля. Она расположится рядом с Пакгаузами, возле портового крана.

Сцена Radio Record — электронная сцена, которая впервые появится на VK Fest за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Она будет находиться напротив собора Александра Невского, со стороны Гребневского канала.

Косплей-сцена — разместится рядом со сценой Radio Record.

Также в одном из пакгаузов расположится VK Лекторий, где в течение дня запланировано 6 сессий, а в зоне у сцены «Радио Рекорд» будут проходить автограф-сессии с известными блогерами и артистами: Ольгой Бузовой, Клавой Кокой, Владом А4, Анной Хилькевич и другими. Для комфорта в очереди усилят охрану и стюартов.

Что будет на площадке

Кроме концертных площадок гостей ждут десятки тематических зон: видеоигры и настолки, зона виртуальной реальности, спортивные активности (пляжный волейбол, вейкбординг), мастер-классы по рукоделию и актерскому мастерству, йога в гамаках, квесты и театральные представления.

Свои активности представят ХК «Торпедо», ФК «Пари НН» и другие городские клубы и сообщества.

Кто выступит на главной сцене

Музыкальная программа на Синей сцене начнется в 14:00.



Расписание выглядит так:

14:00 — NANSI & SIDOROV;

14:40 — Клава Кока;

15:30 — nkeeei, unique и ARTEM SHILOVETS;

16:10 — Дора;

16:50 — Ольга Бузова (совместное выступление с nkeeei);

17:30 — «Сироткин»;

18:10 — SALUKI;

19:00 — «Комната культуры»;

19:50 — Uma2rman с участием специального гостя ZOLOTO;

20:50 — t.A.T.u.;

21:45 — Элджей.

При этом организаторы отмечают, что состав артистов может меняться вплоть до начала фестиваля.

Электронная сцена

На этой сцене Radio Record выступят:

DJ Baldin;

STAS SATORI;

RIRI;

DJ Katya Guseva;

TURBOSH (Live);

Lady Waks;

SHAPOV;

Aria Fredda.

Автограф-сессии

В зоне автограф-сессий можно будет встретиться с известными артистами и блогерами:

Ольга Бузова;

Клава Кока;

Влад А4;

Кобяков;

Серега А4;

Маш Милаш;

Прохор Шаляпин;

Глент;

Вадим Спириденков;

Анна Хилькевич;

Наташа Гасанханова.

Посетители смогут сделать совместные фотографии и взять автограф.



Если хочется получить подпись на собственной фотографии или плакате, их лучше подготовить заранее и принести с собой.



Организаторы предупреждают, что автограф-сессии ограничены по времени. Из-за большого числа желающих рекомендуется приходить заранее и занимать очередь. Расписание встреч обещают опубликовать ближе к фестивалю.

Чем заняться с детьми

Для самых юных гостей на VK Fest подготовили отдельную программу с развлечениями, играми и интерактивными площадками.

В кинозоне фильмов «Последний богатырь. Колобок» (6+) и «Чебурашка 3» (6+) можно будет поиграть с мячами-апельсинами, попробовать угощения и отдохнуть в лаундж-зоне. Посетителей встретит огромный воздушный шар в виде Колобка. Фабрика мороженого организует бассейн с шариками, а аквапарк OCEANIS привезет трехметровую надувную утку и устроит подвижные игры.



Также гостей ждут научное шоу с экспериментами, представление с мыльными пузырями, мастер-классы по аквагриму и рукоделию.



На цирковой площадке клоуны покажут номера с элементами эквилибристики, проведут танцевальные батлы и научат жонглировать. Театры кукол представят два спектакля.



В зоне фильма «Как Иван в сказку попал» (6+) можно будет собрать гигантскую дженгу, раскрасить огромный холст, отдохнуть в чилл-зоне с шезлонгами, а посетители по имени Иван получат книгу в подарок.

Где перекусить

На фестивале будут работать более 20 точек питания.



Фуд-корты разместят сразу в нескольких частях площадки — возле Пакгаузов, на центральной площади и на набережной.



Здесь можно будет попробовать специальное фестивальное меню. Также на территории будут продавать фирменный мерч VK Fest.

Какие документы взять

Для входа взрослым понадобится билет. Его можно показать как в распечатанном виде, так и на экране смартфона — главное, чтобы штрих-код хорошо считывался.



Если ребенок посещает фестиваль по детскому билету (от 7 до 12 лет включительно), необходимо иметь при себе свидетельство о рождении. Дети до шести лет проходят бесплатно. До 12 лет включительно ребенок может находиться на фестивале только в сопровождении взрослого.



Вход по билету возможен только один раз за день. Если покинуть территорию фестиваля, повторно пройти уже не получится.

Обладатели билета «Вездеход» смогут пользоваться отдельным входом без общей очереди, посетить специальную зону отдыха и смотреть концерт с выделенной площадки у главной сцены, не находясь в общей толпе.

Что можно и нельзя брать с собой

Разрешено: Смартфоны и компактные «мыльницы», детские коляски, средство от насекомых, необходимые медикаменты, детское питание в заводской упаковке.

Запрещено: Еду и напитки, алкоголь, самокаты и велосипеды, домашних питомцев.

Не рекомендуется брать профессиональную фото- и видеоаппаратуру (зеркальные/беззеркальные камеры), ноутбуки, крупногабаритный багаж (камеры хранения нет).

Кроме того, организаторы не гарантируют стабильную работу терминалов, поэтому рекомендуется иметь при себе наличные деньги.

В день проведения VK Fest работу общественного транспорта в Нижнем Новгороде продлят, чтобы посетителям было удобнее добраться домой после окончания фестиваля.