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Афиша

Нижегородцев пригласили на Парад семьи в День любви, семьи и верности

07 июля 2026 11:33 Афиша
Нижегородцев пригласили на Парад семьи в День любви, семьи и верности

Фото: организаторы мероприятия

8 июля Нижний Новгород во второй раз станет участником Всероссийского Парада семьи. Шествие станет центральным событием праздничной программы (0+), посвященной Дню семьи, любви и верности и Дню памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских.

Мероприятия организуют Нижегородская епархия Русской православной церкви, администрация Нижнего Новгорода и АНО «Институт демографического развития» в рамках национального проекта «Семья». Присоединиться к ним могут все желающие.

Парад начнется в 14:00 от храма в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы на улице Большой Покровской, 30. Колонна проследует до Манежа, где пройдет благодарственный молебен, состоится чествование семейных пар, проживших в браке долгие годы, а также праздничная программа для детей и взрослых.

Еще одной площадкой праздника станет территория у памятника святым благоверным князю Димитрию Донскому и княгине Евфросинии Московской. Там будут проходить мастер-классы и семейные развлечения. Гости смогут расписать матрешку и пряник, сделать брелок из эпоксидной смолы, попробовать себя в живописи, познакомиться с техникой металлопластики и узнать, как готовить постные блюда.

Завершится праздничная программа выступлениями творческих коллективов, которые исполнят песни и прочитают стихи о семье.

По словам благочинного Нижегородского округа, руководителя Молодежного отдела Нижегородской епархии иерея Андрея Бандина, такие мероприятия помогают не только говорить о важности семейных ценностей, но и укреплять уважение к семье как к месту, где формируются главные человеческие качества.

И.о. директора АНО «Институт демографического развития» Мария Дугина подчеркнула, что традиции складываются не только из больших торжеств, но и из простых моментов — совместных прогулок, семейных ужинов или вечернего чтения. По ее словам, проекты института направлены на то, чтобы у семей было больше времени для общения и совместного отдыха.

Подробную информацию о праздничной программе можно найти здесь.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области 182 семьи приняли детей с начала 2026 года.

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Теги:
Парад Праздники Семья
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