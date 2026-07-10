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Нижегородцев приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе медиаконтента по благоустройству

10 июля 2026 12:04 Общество

В России стартовал конкурс медиаконтента по благоустройству городов и поселений «Блогеры благоустройства 2.0» (12+). Его цель — привлечение внимания молодежи к вопросам благоустройства общественных пространств в городах и поселениях Российской Федерации.

Конкурс проводится при поддержке Минстроя России и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Его участниками конкурса могут стать граждане России, начиная с 12-летнего возраста.

В конкурсе предусмотрено 15 номинаций в четырех возрастных категориях: от 12 до 14 лет, от 15 до 17 лет, 18−35 лет и 36+.

Среди конкурсных тем — благоустройство дворов, сохранение исторической застройки, нестандартные концепции и решения в обновлении городской среды, примеры цифровых технологий благоустройства, истории объединения жителей для преобразования своих территорий и т. д. Работы принимаются в разных форматах и жанрах, в том числе видео/фото/блог. Хронометраж видеоработ должен быть до 5 минут, а текстовых материалов — до 1 500 символов.

Конкурс проводится в два этапа:

— заочный — с 1 июля по 15 августа 2026 года;

— очный — в начале октября 2026 года в одном из городов России.

Конкурс проводится в соответствии целями и задачами национальных проектов «Инфраструктура для жизни» и «Туризм и гостеприимство». Соорганизаторами конкурса выступают автономная некоммерческая организация содействия развитию местного самоуправления «Институт развития местных сообществ» и общероссийское общественное движение «Волонтеры местного самоуправления».

Дополнительную информацию можно получить на сайте: россия-территория-развития.рф/blogery-blagoustrojstva.

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Теги:
Благоустройство Конкурсы
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