"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
Появилась онлайн-карта по наличию бензина в Нижнем Новгороде
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Афиша
16 июля 2026 15:39
Объявлены даты театрального фестиваля «Специфик» в Нижнем Новгороде
16 июля 2026 09:00
Ночные сеансы стартуют в нижегородском планетарии имени Гречко
10 июля 2026 18:33
Фестиваль «Мастера Золотого кольца» в Городце: что интересного ждет гостей
10 июля 2026 17:11
VK Fest 2026 в Нижнем Новгороде: гид по фестивалю
08 июля 2026 19:25
100 кило живой рыбы выпустят в нижегородский фонтан
07 июля 2026 16:30
Что ждет гостей VK Fest в Нижнем Новгороде: полный гид по фестивалю
07 июля 2026 11:33
Нижегородцев пригласили на Парад семьи в День любви, семьи и верности
02 июля 2026 15:15
В сквере Свердлова пройдет тематический день «Столица закатов. Арт-пикник»
30 июня 2026 15:30
Летний фестиваль Pianissimo пройдет в Нижнем Новгороде с 1 июля по 11 августа
30 июня 2026 09:31
Митя Фомин выступит на фестивале «Мастера Золотого кольца» в Городце
Афиша

Объявлены даты театрального фестиваля «Специфик» в Нижнем Новгороде

16 июля 2026 15:39 Афиша
Объявлены даты театрального фестиваля «Специфик» в Нижнем Новгороде

Фото: предоставлено организаторами фестиваля "Специфик"

Театральный фестиваль «Специфик» (16+) пройдет в Нижнем Новгороде в четвертый раз. По традиции он состоится в два этапа: с 31 июля по 2 августа и с 7 по 9 августа.

«Специфик» — единственный в России фестивальный проект, спектакли которого создаются в необычных городских пространствах. В разные годы площадками становились торговая баржа, локомотивное депо, опустевший торговый центр, трамваи и катера.

Замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович отметил, что фестиваль появился задолго до того, как работа с городской средой и индустриальными пространствами стала общим трендом, и во многом сам способствовал его формированию. По его словам, «Специфик» каждый год предлагает новый маршрут по городу, новые площадки и новые способы общения со зрителем.

«Он превратился из локальной инициативы в один из самых узнаваемых культурных брендов Нижнего Новгорода и сохранил репутацию проекта, который умеет находить неожиданное даже там, где все уже привыкли проходить мимо», — подчеркнул Беркович.

Специально для фестиваля ведущие российские режиссеры создают постановки в разных жанрах — от спектаклей по мотивам русской классики до иммерсивных инсталляций и экспериментальных работ. При этом выбранные городские пространства становятся частью драматургии и художественного замысла.

В новом сезоне свои работы представят режиссеры Юрий Квятковский, Филипп Гуревич, Сергей Тонышев, Денис Парамонов, Владимир Данай и другие авторы.

Уже открыта продажа абонементов на спектакли первого и второго уикендов фестиваля. Полную программу обещают представить в ближайшее время.

Проект реализует Центр театрального мастерства при грантовой поддержке «Команды креативных практик» АНО «Центр 800».

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
культура Театр Фестиваль
Поделиться:
Новости по теме
16 июля 2026 09:00
Ночные сеансы стартуют в нижегородском планетарии имени Гречко
10 июля 2026 18:33
Фестиваль «Мастера Золотого кольца» в Городце: что интересного ждет гостей
30 июня 2026 15:30
Летний фестиваль Pianissimo пройдет в Нижнем Новгороде с 1 июля по 11 августа
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: самые яркие кадры
12 июля 2026 18:30
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных