Объявлены даты театрального фестиваля «Специфик» в Нижнем Новгороде Афиша

Фото: предоставлено организаторами фестиваля "Специфик"

Театральный фестиваль «Специфик» (16+) пройдет в Нижнем Новгороде в четвертый раз. По традиции он состоится в два этапа: с 31 июля по 2 августа и с 7 по 9 августа.

«Специфик» — единственный в России фестивальный проект, спектакли которого создаются в необычных городских пространствах. В разные годы площадками становились торговая баржа, локомотивное депо, опустевший торговый центр, трамваи и катера.

Замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович отметил, что фестиваль появился задолго до того, как работа с городской средой и индустриальными пространствами стала общим трендом, и во многом сам способствовал его формированию. По его словам, «Специфик» каждый год предлагает новый маршрут по городу, новые площадки и новые способы общения со зрителем.

«Он превратился из локальной инициативы в один из самых узнаваемых культурных брендов Нижнего Новгорода и сохранил репутацию проекта, который умеет находить неожиданное даже там, где все уже привыкли проходить мимо», — подчеркнул Беркович.

Специально для фестиваля ведущие российские режиссеры создают постановки в разных жанрах — от спектаклей по мотивам русской классики до иммерсивных инсталляций и экспериментальных работ. При этом выбранные городские пространства становятся частью драматургии и художественного замысла.

В новом сезоне свои работы представят режиссеры Юрий Квятковский, Филипп Гуревич, Сергей Тонышев, Денис Парамонов, Владимир Данай и другие авторы.

Уже открыта продажа абонементов на спектакли первого и второго уикендов фестиваля. Полную программу обещают представить в ближайшее время.

Проект реализует Центр театрального мастерства при грантовой поддержке «Команды креативных практик» АНО «Центр 800».