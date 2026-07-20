Мобильную связь улучшили в населенных пунктах Дальнеконстантиновского округа Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жители четырех сел Дальнеконстантиновского района Нижегородской области получили доступ к мобильному интернету стандарта 4G и современной голосовой связи с поддержкой VoLTE.

Связь улучшили в Маргуше, Малом Терюшеве, Тепелеве и Старом Тепелеве. Новые базовые станции МТС обеспечили устойчивое покрытие как в самих населенных пунктах, так и на прилегающих территориях. Теперь местные жители могут стабильно пользоваться порталом Госуслуг и онлайн‑банкингом, работать дистанционно и поддерживать связь с близкими.

Обновление сети важно и для развития внутреннего, паломнического и этнографического туризма. Маргуша известна деревянной Казанской церковью 1855 года. Малое Терюшево относится к историческому ареалу терюхан — этнографической группы мордвы‑эрзи — и славится древними курганами. В Тепелеве находится каменная Сергиевская церковь 1860 года, объект культурного наследия. Старое Тепелево считается одним из ранних крестьянских поселений Поволжья. Благодаря новой связи туристы и паломники смогут пользоваться онлайн‑картами и навигаторами, искать информацию и делиться впечатлениями в социальных сетях.

Как отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов, развитие сети в сельской местности остается одним из приоритетов компании. Поддержка VoLTE позволяет одновременно разговаривать по телефону и пользоваться мобильным интернетом без потери качества соединения. Для этого абонентам необходимо проверить настройки смартфона.

Ранее мобильную связь улучшили также в ряде населенных пунктов Богородского района. Доступ к скоростному мобильному интернету и современной голосовой связи получили жители Арапова, Воронцова, Ушакова, Ченцова, Лакши, Малого и Большого Бедрина.