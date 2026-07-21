Доброволец СВО: «Считаю, что с опытными дроноводами мы обязательно победим» Общество

Фото: Олег Булыгин

В Нижнем Новгороде состоялась очередная отправка добровольцев, заключивших контракты с Минобороны РФ, на специальную подготовку в учебный центр перед службой в войсках беспилотных систем (БС).

Ряды передовых войск беспилотной авиации пополнил 36-летний новобранец из Краснодарского края с позывным «Ашот». Будущий дроновод подчеркнул, что хочет позаботиться о мирном и спокойном будущем для своей семьи.

«Хочу, чтобы мои близкие не боялись ходить на учебу, работу, на прогулки, ведь и у нас в Краснодарском крае прилетают дроны противника. Дочка, видя всё это, боится и переживает. Дети не должны жить в страхе. Поэтому решил стать участником спецоперации и сделать всё возможное, чтобы поменять эту ситуацию», — рассказал доброволец.

Ранее доброволец проходил срочную службу в ВМФ, работал на заводе. Теперь решил освоить современные технологии в сфере беспилотных систем.

«Многие сверстники служат в зоне спецоперации. Узнал о наборе в войска беспилотных систем, позвонил и узнал, что можно без опыта, что всему научат. Всё схватываю на лету, легко смогу обучиться новой профессии, которая мне пригодится потом в гражданской жизни», — сказал будущий оператор дронов.

Доброволец из Ярославской области с позывным «Фантом» рассказал, что рассматривал разные подразделения для службы, но остановился на войсках БС, потому что есть навыки. Уже много лет самостоятельно обучался управлению беспилотниками.

«Пришло моё время. Хочу, чтобы дочка росла в мире. Я уверен в своих силах и считаю, что ничего сложного в управлении дроном нет. Успешно освоил компьютерные игры, это тоже помогает понять, как осуществлять полеты. Уверен, что с опытными дроноводами мы обязательно победим», — подчеркнул доброволец.

Отличительной особенностью контракта с подразделением войск беспилотных систем является срок действия — один год.

С 15 июня 2026 года сумма единовременной выплаты добровольцам СВО при условии заключения контакта с Минобороны России в Нижнем Новгороде увеличена до 3,2 млн рублей. Ежемесячное денежное довольствие — от 210 тыс. рублей. Также для военнослужащих войск БПЛА установлены дополнительные выплаты за боевые заслуги, за уничтожение вооружения и техники противника — до 500 тыс. рублей. Заключившим военные контракты выдаются сертификаты на предоставление земельного участка в Нижегородской области.

Напомним, также в Нижегородской области работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Кроме того, предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Отправку жителей Нижегородской области к месту службы обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию о службе по контракту можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8−800−10−17−017 или на сайте: служунн.рф/. Единый пункт отбора находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.