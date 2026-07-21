Появилась онлайн-карта по наличию бензина в Нижнем Новгороде
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 июля 2026 19:18
Стало известно, сколько получают водители транспорта в Нижнем Новгороде
21 июля 2026 18:57
Эксклюзив
Власти помогут жильцам кстовской многоэтажки, пострадавшей при атаке БПЛА
21 июля 2026 18:54
Глеб Никитин встретился с семьей участника СВО — жителя Большемурашкинского округа
21 июля 2026 18:50
Отремонтирована дорога к популярной лыжной базе в Балахнинском округе
21 июля 2026 18:44
Сергей Половников встретился с участниками программы «Герои. Нижегородская область»
21 июля 2026 18:40
Эксклюзив
Около 5% нижегородских девятиклассников не сдали ОГЭ с первого раза
21 июля 2026 18:37
Евгений Люлин: «Героям России и победителям Олимпийских игр установят особый порядок получения земель»
21 июля 2026 17:20
Диетолог Русакова предупредила, что офисные перекусы приводят к проблемам с ЖКТ
21 июля 2026 17:06
Новый автобус запустят между Нижним Новгородом и Кстовом с 22 июля
21 июля 2026 16:27
Никитин заявил о кардинальных переменах в Арзамасской ЦГБ со времен COVID-19
Общество

Стартовала регистрация участников 2-го сезона программы «Активное долголетие. Нижегородская область»

21 июля 2026 09:35 Общество
Стартовала регистрация участников 2-го сезона программы «Активное долголетие. Нижегородская область»

Фото: правительство Нижегородской области

Открыта регистрация в преддверии второго сезона образовательной программы «Активное долголетие. Нижегородская область». В ней могут принять участие жители региона в возрасте от 55 лет и граждане, вышедшие на пенсию по выслуге лет.

Цель программы, которая реализуется Корпоративным университетом правительства Нижегородской области (КУПНО) при поддержке правительства Нижегородской области, НРО ВОД «Волонтеры Победы», а также Нижегородской региональной благотворительной общественной организации «Забота», — создание комплексной среды для вовлечения людей старшего поколения в экономическую и социальную жизнь региона через раскрытие личностного потенциала, поддержку здоровья и финансового благополучия. Это соответствует задачам национального проекта «Семья», который реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина.

«Эта программа — для людей, которые молоды душой и не готовы сидеть на месте. За их плечами — сотни историй успеха, тысячи идей и планов. И они готовы продолжать творить, развиваться и менять мир вокруг себя. У участников появится возможность реализовать собственный социальный проект, предложить новую программу, направленную на повышение качества жизни людей старшего поколения, познать счастье „серебряного“ волонтерства или даже начать свой бизнес. Уверена, что каждый откроет для себя не только перспективы саморазвития, но и огромный потенциал, который поможет приносить пользу всей нижегородской земле», — отметила сенатор РФ Ольга Щетинина.

Участников ждут лекции, семинары, мастер-классы, командообразующие мероприятия и встречи с работодателями. В течение трех месяцев они будут знакомиться с возможностями развития на территории Нижегородской области, получать предпринимательские компетенции и навыки использования современных технологий, обучаться цифровой грамотности и заниматься волонтерской деятельностью. Программа включает четыре тематических модуля: «Возможности региона», «Профессиональное долголетие», «Новые технологии», «Серебряное добровольчество», а также сквозной модуль «Активное долголетие», направленный на укрепление физического и психологического здоровья, реализацию творческих способностей.

Результатом программы станет расширение активного сообщества людей старшего поколения в Нижегородской области. По итогам обучения определятся 100 победителей, которых наградят дипломами от КУПНО. Финалисты и активные участники получат сертификаты и благодарственные письма.

«Активное долголетие» — особенная для меня программа. Ко второму сезону мы подготовили для наших участников еще больше возможностей, но главное, что каждый из них сможет внести предложения для развития Нижегородской области и воплотить собственный социальный проект. Важной частью программы останется поддержка бойцов специальной военной операции: вместе мы будем собирать гуманитарную помощь, плести маскировочные сети, делать окопные свечи и многое другое. Пусть наша программа станет для каждого из участников новым этапом активной и интересной жизни", — подчеркнула проректор КУПНО, руководитель образовательной программы «Активное долголетие. Нижегородская область» Мария Самоделкина.

Подать заявку можно до 16 сентября 2026 года на официальном сайте программы: kupnokreml.ru/activelongevity.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Семья», который выполняет задачи ранее существующих нацпроектов «Демография» и «Культура». Он предполагает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи. Нацпроект включает в себя семь федеральных проектов: «Поддержка семьи», «Семейные ценности», «Культура для семьи», «Пушкинская карта», «Старшее поколение», «Охрана материнства и детства», «Многодетная семья».

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
долголетие Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
19 июля 2026 10:00
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных