Стартовала регистрация участников 2-го сезона программы «Активное долголетие. Нижегородская область» Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Открыта регистрация в преддверии второго сезона образовательной программы «Активное долголетие. Нижегородская область». В ней могут принять участие жители региона в возрасте от 55 лет и граждане, вышедшие на пенсию по выслуге лет.

Цель программы, которая реализуется Корпоративным университетом правительства Нижегородской области (КУПНО) при поддержке правительства Нижегородской области, НРО ВОД «Волонтеры Победы», а также Нижегородской региональной благотворительной общественной организации «Забота», — создание комплексной среды для вовлечения людей старшего поколения в экономическую и социальную жизнь региона через раскрытие личностного потенциала, поддержку здоровья и финансового благополучия. Это соответствует задачам национального проекта «Семья», который реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина.

«Эта программа — для людей, которые молоды душой и не готовы сидеть на месте. За их плечами — сотни историй успеха, тысячи идей и планов. И они готовы продолжать творить, развиваться и менять мир вокруг себя. У участников появится возможность реализовать собственный социальный проект, предложить новую программу, направленную на повышение качества жизни людей старшего поколения, познать счастье „серебряного“ волонтерства или даже начать свой бизнес. Уверена, что каждый откроет для себя не только перспективы саморазвития, но и огромный потенциал, который поможет приносить пользу всей нижегородской земле», — отметила сенатор РФ Ольга Щетинина.

Участников ждут лекции, семинары, мастер-классы, командообразующие мероприятия и встречи с работодателями. В течение трех месяцев они будут знакомиться с возможностями развития на территории Нижегородской области, получать предпринимательские компетенции и навыки использования современных технологий, обучаться цифровой грамотности и заниматься волонтерской деятельностью. Программа включает четыре тематических модуля: «Возможности региона», «Профессиональное долголетие», «Новые технологии», «Серебряное добровольчество», а также сквозной модуль «Активное долголетие», направленный на укрепление физического и психологического здоровья, реализацию творческих способностей.

Результатом программы станет расширение активного сообщества людей старшего поколения в Нижегородской области. По итогам обучения определятся 100 победителей, которых наградят дипломами от КУПНО. Финалисты и активные участники получат сертификаты и благодарственные письма.

«Активное долголетие» — особенная для меня программа. Ко второму сезону мы подготовили для наших участников еще больше возможностей, но главное, что каждый из них сможет внести предложения для развития Нижегородской области и воплотить собственный социальный проект. Важной частью программы останется поддержка бойцов специальной военной операции: вместе мы будем собирать гуманитарную помощь, плести маскировочные сети, делать окопные свечи и многое другое. Пусть наша программа станет для каждого из участников новым этапом активной и интересной жизни", — подчеркнула проректор КУПНО, руководитель образовательной программы «Активное долголетие. Нижегородская область» Мария Самоделкина.

Подать заявку можно до 16 сентября 2026 года на официальном сайте программы: kupnokreml.ru/activelongevity.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Семья», который выполняет задачи ранее существующих нацпроектов «Демография» и «Культура». Он предполагает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи. Нацпроект включает в себя семь федеральных проектов: «Поддержка семьи», «Семейные ценности», «Культура для семьи», «Пушкинская карта», «Старшее поколение», «Охрана материнства и детства», «Многодетная семья».