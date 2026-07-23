В Нижнем Новгороде обсудят, как сделать российские технологии конкурентоспособными Афиша

Фото: предоставлено организаторами

Публичная дискуссия (16+) о том, как сделать российские технологии привлекательными и конкурентоспособными, обсудят в технопарке Нижполиграфа 30 июля.

Принять участие в мероприятии могут дизайнеры, инженеры, владельцы технологических компаний и представители образовательных учреждений.

На встрече планируется обсудить следующие вопросы:

почему узнаваемый стиль — часть технологической независимости;

зачем инженеру и дизайнеру нужны друг друг;

как превратить «железо» в продукт, которым хочется пользоваться.

Вход по регистрации.