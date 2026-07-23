В Нижнем Новгороде обсудят, как сделать российские технологии конкурентоспособными

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Публичная дискуссия (16+) о том, как сделать российские технологии привлекательными и конкурентоспособными, обсудят в технопарке Нижполиграфа 30 июля.
Принять участие в мероприятии могут дизайнеры, инженеры, владельцы технологических компаний и представители образовательных учреждений.
На встрече планируется обсудить следующие вопросы:
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