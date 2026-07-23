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Афиша

В Нижнем Новгороде обсудят, как сделать российские технологии конкурентоспособными

23 июля 2026 17:19 Афиша
В Нижнем Новгороде обсудят, как сделать российские технологии конкурентоспособными

Фото: предоставлено организаторами

Публичная дискуссия (16+) о том, как сделать российские технологии привлекательными и конкурентоспособными, обсудят в технопарке Нижполиграфа 30 июля.

Принять участие в мероприятии могут дизайнеры, инженеры, владельцы технологических компаний и представители образовательных учреждений.

На встрече планируется обсудить следующие вопросы:

  • почему узнаваемый стиль — часть технологической независимости;
  • зачем инженеру и дизайнеру нужны друг друг;
  • как превратить «железо» в продукт, которым хочется пользоваться.

Вход по регистрации.

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