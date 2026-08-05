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Происшествия

«Павловская курочка» распылила химикаты у жилых домов: люди жалуются на здоровье

05 августа 2026 15:29 Происшествия
Павловская курочка распылила химикаты у жилых домов: люди жалуются на здоровье

Фото: скриншот программы "Кстати..."

Агродроны компании «Павловская курочка» (входит в агрохолдинг «Русское поле») распылили химикаты над жилыми кварталами во время обработки кормовых полей. Жители Ворсмы утверждают, что в результате пострадали огороды, а у некоторых появилось першение в горле. Об этом они сообщили в программе «Кстати» (16+).

«Сначала на листьях появились мелкие точки, а к концу дня — дырки, они начали сохнуть и опадать», — рассказала одна из местных жительниц.

По словам очевидцев, дроны летали вблизи домов, при этом о предстоящей обработке людей не предупреждали. Предположительно, последствия затронули не менее десяти улиц. Многие заявили, что лишились урожая.

Поле находится примерно в 50 метрах от жилых домов. Между тем, согласно постановлению главного государственного санитарного врача России, расстояние от места применения пестицидов с использованием агродронов до населённых пунктов должно быть не менее 700 метров.

Некоторые жители сообщили, что их дети успели поесть овощи с огородов до того, как стало известно об обработке. После обращения в экстренные службы одной из женщин порекомендовали не употреблять корнеплоды в течение 20 дней.

На встрече с жителями представители холдинга подтвердили, что использовался препарат на основе диквата. По словам пресс-секретаря агрохолдинга, вещество относится к третьему классу опасности и «само по себе не токсично». Однако жители усомнились в этом. Они изучили информацию и выяснили, что отдельные препараты на основе диквата могут относиться ко второму классу опасности.

Некоторые обратились к врачам. Одна из женщин сообщила, что после обработки у неё началось першение в горле — ей назначили антигистаминные препараты.

Жители также потребовали предоставить документы с указанием примененного препарата, его концентрации и оснований для проведения работ рядом с жилой застройкой.

Ранее сообщалось, что жители Городца пожаловались на резкий химический запах после запуска фанерного производства.

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Теги:
Павловский район Сельское хозяйство Экология
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