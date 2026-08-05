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Уголовное дело возбудили после гибели ребенка в ДТП в Нижнем Новгороде

05 августа 2026 13:55 Происшествия
Уголовное дело возбудили после гибели ребенка в ДТП в Нижнем Новгороде

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб юный велосипедист. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Напомним, трагедия произошла днем 4 августа у дома № 6 на улице Мечтателей. По данным полиции, 19-летняя девушка за рулем автомобиля Kia сбила 9-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на велосипеде в неустановленном месте. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Позже в соцсетях появилась видеозапись с камер наблюдения с моментом ДТП. На кадрах видно, что мальчик перед выездом посмотрел по сторонам, однако не остановился и выехал на дорогу, не уступив иномарке, которая имела преимущество.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и назначены необходимые экспертизы, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего.

Также ситуация находится на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что схему движения транспорта в ЖК «Кузнечиха город» не будут менять после произошедшего. В мэрии заявили, что участок оборудован необходимыми средствами безопасности.

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Теги:
ДТП Смерть Уголовное дело
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