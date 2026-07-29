Юристы объяснили, как сейчас суды делят имущество россиян при разводе Общество

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Судебная практика по разделу имущества и долгов при разводе претерпела значительные изменения. Теперь суды учитывают не только материальные, но и нематериальные факторы, стремясь к более справедливому и индивидуальному подходу. Рассказываем, как суды определяют доли бывших супругов и какие шаги помогут избежать долгих и изнурительных разбирательств.

Как делится имущество после развода

Согласно статье 39 Семейного кодекса РФ, имущество, нажитое в браке, делится поровну между супругами, если иное не предусмотрено брачным договором. Однако, как подчеркнул в беседе с 360.ru юрист по семейным делам Андрей Дмитриев, суд вправе отступить от этого принципа, если это будет в интересах несовершеннолетних детей. Важно отметить, что увеличение доли того супруга, с которым остаются дети, не является обязательным, и конкретные параметры такого увеличения не регламентированы.

Ещё одним важным фактором является «заслуживающий внимания интерес» одного из супругов. Это может быть, например, ситуация, когда один из супругов не работал без уважительной причины или недобросовестно расходовал общие средства. Общие долги также распределяются пропорционально присуждённым долям. В случае ипотеки банк редко соглашается вывести одного из заёмщиков из договора, обычно требуя полного погашения или переоформления ипотеки на одного из супругов при отказе другого от прав на недвижимость.

Изменения в судебной практике

С 2026 года суды стали чаще учитывать реальный вклад каждого из супругов, включая не только финансовые, но и бытовые аспекты. Юристы отмечают, что теперь суды обращают внимание на то, кто вёл домашнее хозяйство, ухаживал за детьми и когда фактически прекратились брачные отношения. Для защиты своих интересов сторонам может потребоваться предоставить дополнительные документы: справки, показания свидетелей или доказательства ведения быта.

Покупатели жилья и их юристы также стали чаще запрашивать нотариально заверенное согласие супруга на сделку. Некоторые юристы рекомендуют накладывать арест на недвижимость на этапе подачи иска о разделе имущества, чтобы предотвратить её продажу без согласия.

Юрист Дарья Ахтырко подчёркивает, что суды всегда учитывали долю денежных средств, вложенных супругами в покупку имущества. Например, если один из супругов внёс свои добрачные средства как первоначальный взнос за ипотеку, его доля в квартире может быть больше 50%. Квартира, полученная в дар или до брака, не считается совместным имуществом.

Как добиться справедливости в суде

Ключевым моментом является сбор доказательств, подтверждающих вашу позицию. Это могут быть договоры купли-продажи, дарения, свидетельства о праве на наследство, а также финансовые документы, такие как аккредитивы, банковские выписки, квитанции и чеки. Фактическое прекращение брачных отношений можно подтвердить документами о снятии с регистрации, договорами аренды, перепиской и показаниями свидетелей.

Нередко бывшие супруги продолжают конфликтовать даже после раздела имущества по долям. Споры могут возникнуть из-за того, кто будет проживать в квартире и оплачивать коммунальные услуги. В таких случаях судья может утвердить мировое соглашение, что позволит избежать дальнейших разбирательств.

Как предотвратить споры при разделе имущества

Лучший способ избежать имущественных споров — заключить брачный договор. Хотя многие пары не хотят думать о возможном разводе, брачный договор может стать эффективным инструментом защиты от имущественных конфликтов.

Однако иногда один из супругов может попытаться навязать невыгодные условия, особенно в первые годы после рождения ребёнка, когда один из партнёров находится в уязвимом положении. Брачные соглашения пересматриваются редко, но при наличии серьёзных оснований их можно оспорить, предоставив убедительные доказательства, что один из супругов был введён в заблуждение или находился в тяжёлом положении.

Зачем бывшие супруги добиваются ареста на общее имущество

По ходатайству одной из сторон суд вправе принять меры по защите общего имущества, известные как обеспечительные. Эти меры временно ограничивают возможность его продажи или иного распоряжения. Арест имущества является одной из наиболее распространённых обеспечительных мер. Его оформление следует начинать на ранних этапах судебного разбирательства.

Юристы отмечают, что в этой сфере много злоупотреблений, например, при продаже автомобиля, который оформлен на одного из супругов, не требуется нотариальное согласие второго, что может привести к несправедливой компенсации. Чтобы избежать таких ситуаций, некоторые супруги добиваются ареста на имущество ещё до развода.