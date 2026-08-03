Нижегородская область перевыполнила план программы «Мобильность 2.0» на 19% Общество

Фото: миндемографии Нижегородской области

В Нижегородской области за первое полугодие 2026 года к программе «Мобильность 2.0» присоединились 14 работодателей, а на предприятия региона были привлечены 95 новых сотрудников. Это на 19% превышает установленный федеральный план на весь год, сообщили в Нижегородском кадровом центре «Работа России».

Программа «Мобильность 2.0» реализуется в рамках национального проекта «Кадры», который действует в России с 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Ее цель — повышение мобильности трудовых ресурсов и обеспечение кадрами организаций оборонно-промышленного комплекса и других приоритетных отраслей экономики.

За первые шесть месяцев 2026 года участниками программы стали 14 нижегородских работодателей. Для сравнения, за весь 2025 год к проекту присоединились 13 организаций. На предприятия региона были трудоустроены 95 специалистов, в том числе прибывшие из других субъектов России. При этом федеральный план на 2026 год составлял 80 человек.

«Программа „Мобильность 2.0“ является действенным инструментом для восполнения дефицита кадров и комплексного развития человеческого потенциала региона. Мы видим устойчивый интерес со стороны работодателей. А перевыполнение плановых показателей говорит о том, что меры поддержки востребованы и реально работают», — отметил министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Он добавил, что особенно важно привлечение специалистов из разных регионов страны, которые получают возможность работать на стратегических предприятиях Нижегородской области.

В рамках программы работодателям компенсируют часть затрат на оплату труда привлеченных сотрудников в сфере оборонно-промышленного комплекса.

«Мы фиксируем расширение географии привлеченных специалистов и рост доверия к программе со стороны бизнеса. Только по итогам первого полугодия текущего года к программе присоединилось 14 предприятий», — рассказала исполняющая обязанности директора Нижегородского кадрового центра «Работа России» Елена Видяева.

По ее словам, финансовая поддержка позволяет компенсировать затраты на заработную плату новым сотрудникам, а специалисты кадрового центра помогают работодателям с подбором и релокацией персонала.

Положительная динамика по программе сохраняется с момента ее запуска. В 2024 году при плане в 69 человек в Нижегородской области были трудоустроены 91 специалист. В 2025 году регион почти в два раза превысил федеральный показатель: при плане в 55 человек работу получили 118 сотрудников.