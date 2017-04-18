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Бизнес

Нижегородская администрация принимает документы на установку летних кафе в 2018 году до декабря 2017 года

21 апреля 2017 18:12  [297] Бизнес
Администрация Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация принимает документы на установку летних кафе в 2018 году до декабря 2017 года.

21 апреля в администрации состоялось совещание с предпринимателями Нижнего Новгорода по вопросам установки летних кафе. Директор департамента экономического развития Ирина Семашко отметила, что до 1 сентября департамент планирует провести встречу с ассоциацией рестораторов и отельеров Нижегородской области, чтобы довести требования FIFA по размещению летних кафе в 2018 году. Документы будут приниматься до декабря 2017 года.

Она также рассказала, что в администрацию поступило 60 заявлений на установку летних кафе в 2017 году, 34 из которых согласованы. "По ряду объектов есть отказы, но они связаны с тем, что предприниматели планировали размещать кафе либо на озелененных территориях, либо на территориях многоквартирных домов", - рассказала Ирина Семашко.

Владелец нижегородского ресторана "Виталич" Сергей Рубан подчеркнул, что к сегодняшнему заседанию администрация подготовилась, и рассказал, что внешний вид летних кафе к Чемпионату мира по футболу предприниматели смогут согласовывать уже с апреля 2017 года.

Президент ГК "ПИР" Александр Котюсов также выразил мнение, что совещание было очень конструктивным. "Выводы из претензий, которые были у предпринимателей, были сделаны. Снят вопрос с ресурсоснабжающими организациями, Госпожнадзором. Какие-то нюансы еще остались, но в целом совещанием я доволен", - добавил Котюсов.

Напомним, 17 апреля 2017 года глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов отметил, что получает от малого бизнеса сигналы о слишком долгом процессе выдачи различных разрешений, и поручил организовать выдачу разрешений предпринимателям по принципу "единого окна".

Многие предприниматели, желающие установить летние веранды у своих ресторанов и кафе, в 2017 году столкнулись с необходимостью обращаться сразу в несколько структурных подразделений администрации и в ресурсоснабжающие организации для получения согласований от них (такой документ позволяет устанавливать веранды на площадках, где проходят различные инженерные коммуникации). В предыдущие годы у предпринимателей принимали гарантийные письма, в которых было обязательство по демонтажу площадки в случае аварии.

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