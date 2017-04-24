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Бизнес

ЗС НО одобрило корректировку параметров инвестсоглашения облправительства и "Эфтек НН"

27 апреля 2017 13:03  [53] Бизнес
Законодательное собрание Нижегородской области

Законодательное собрание Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Законодательное собрание Нижегородской области одобрило корректировку параметров инвестсоглашения облправительства и ООО "Эфтек НН". Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 27 апреля 2017 года.

Согласно изменениям, бюджетный эффект от реализации проекта для консолидированного бюджета региона снижается с 15,6 млн рублей до 11,4 млн рублей (до 73%), налоговые льготы - с 10,6 млн рублей до 7,7 млн рублей (также до 73%). Объем инвестиций и количество рабочих мест останется без изменений. Напомним, предоставление льгот "Эфтек НН" Заксобрание одобрило еще в начале 2014 года. Объем инвестиций назывался в размере 207,907 млн рублей, число рабочих мест - 14. Проект предусматривал строительство современного производства восковых составов в целях обеспечения потребностей рынка автомобильной промышленности современным материалом российского производства.

Напомним также, что в настоящее время производство ООО "Эфтек НН" работает на 50%.

Как сообщалось ранее, в мае 2013 года инвестиционный совет Нижегородской области рекомендовал предоставить налоговые льготы ООО "Д Пласт Эфтек НН" для производства восковых составов. Тогда предполагалось, что общий объем налоговых льгот составит 13,2 млн рублей, из которых льготы в виде налога на имущество – 8,6 млн рублей, льготы в виде налога на прибыль – 4,6 млн рублей.

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