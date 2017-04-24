Нижегородский "АСК" в следующем сезоне поборется за победу в Высшей лиге "А" Спорт

Команда АСК с тренером Фото: с сайта "АСК"

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Нижегородский волейбольный клуб "АСК" в следующем сезоне поборется за победу в Высшей лиге "А". Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" заявил главный тренер клуба Игорь Шулепов.

"Задачи на будущий год будут максимальные. Для меня единственный стимул выступления в любом турнире – борьба за победу. Разговоры из серии, что у нас не хватает опыта, средств или чего-то еще - это отговорки заранее смирившихся с поражением. Так что и в Высшей лиге "А" будем бороться за первое место ".



Напомним, что по итогам сезона 2016/17 "АСК " занял первое место в розыгрыше Высшей лиги "Б" и поднялся в дивизион классом выше - Высшую лигу "А".

Также в беседе с НИА Нижний Новгород Игорь Шулепов отметил, что для решения поставленных задач в Высшей лиги "А" команде необходимо сделать ряд приобретений.



"Изменения в составе будут, так как нам нужно усиление. Думаю, мы сделаем точечные приобретения, укрепив несколько позиций. Больше всего беспокоят амплуа связующего и доигровщиков. При этом в моих планах сохранить костяк команды, в том числе оставить в составе молодых волейболистов", - отметил главный тренер "АСК ".