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Спорт

Нижегородское "Торпедо" продлило контракты с четырьмя игроками

29 апреля 2017 11:08  [66] Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Нижегородское "Торпедо" продлило контракты с четырьмя игроками. Об этом сообщает официальный сайт клуба 28 апреля 2017 года.

Новые соглашения с "Торпедо" заключили форварды Михаил Есаян, Денис Шураков и Даниил Ильин, а также защитник Кирилл Меляков. Согласно информации, Есаян подписал трехсторонний контракт, согласно которому сможет выступать не только за "Торпедо", но и за другие команды, входящие в систему клуба: ХК "Саров" и нижегородскую "Чайку". Шураков, Ильин и Меляков приняли квалификационные предложения клуба, рассчитанные на два года.

Ранее сообщалось, что контракты с "Торпедо" продлил еще ряд хоккеистов, в числе которых вратари Андрей Суханов и Николай Мольков, защитники Артемом Аляев, Олег Хамелини Григорий Желдаков, а также нападающие Вячеслав Кулемин, Михаил Смолин и Кирилл Ураков.

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