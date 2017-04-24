Нижегородское "Торпедо" продлило контракты с четырьмя игроками Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Нижегородское "Торпедо" продлило контракты с четырьмя игроками. Об этом сообщает официальный сайт клуба 28 апреля 2017 года.

Новые соглашения с "Торпедо" заключили форварды Михаил Есаян, Денис Шураков и Даниил Ильин, а также защитник Кирилл Меляков. Согласно информации, Есаян подписал трехсторонний контракт, согласно которому сможет выступать не только за "Торпедо", но и за другие команды, входящие в систему клуба: ХК "Саров" и нижегородскую "Чайку". Шураков, Ильин и Меляков приняли квалификационные предложения клуба, рассчитанные на два года.



Ранее сообщалось, что контракты с "Торпедо" продлил еще ряд хоккеистов, в числе которых вратари Андрей Суханов и Николай Мольков, защитники Артемом Аляев, Олег Хамелини Григорий Желдаков, а также нападающие Вячеслав Кулемин, Михаил Смолин и Кирилл Ураков.