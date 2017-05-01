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Политика

Нижегородский сити-менеджер Сергей Белов не исключил возможности обнародования отчета за 2016 год до заседания Думы

02 мая 2017 12:04  [56] Политика
Сергей Белов

Сергей Белов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородский сити-менеджер Сергей Белов не исключил возможности опубликования своего отчета за 2016 год до заседания Думы. Об этом он заявил журналистам после оперативного совещания 2 мая.

24 мая, на ближайшем заседании Думы, ожидается второй отчет главы администрации Сергея Белова перед депутатами. Журналисты поинтересовались, можно ли заинтересованным ознакомиться с текстом документа до непосредственного выступления сити-менеджеры на заседании местного парламента.

"Думаю, что будет можно. Информация сейчас группируется: что сделано, какие планы. Мне, в принципе, легко говорить о вопросах города, так как я принимал непосредственное участие в работе, всеми вопросами неплохо владею. Конечно, и критика будет. Но вы должны понимать, что мы по системе координат даже не с нуля начали. Мы снизу начали и сейчас только-только выглядываем наверх. Работы впереди много, и за год работы тоже будет что рассказать", - подчеркнул Белов.

Напомним, что первый отчет Сергея Белова на посту главы горадминистрации в мае 2016 года Гордума одобрила.

Напомним также, что согласно принятому в мае 2015 года Гордумой решению, признание неудовлетворительной деятельности главы администрации в части, касающейся решения вопросов местного значения, может служить основанием для расторжения контракта с ним.

Неудовлетворительная оценка деятельности главы города по результатам его отчета, данная два раза подряд, является основанием для удаления его в отставку. Отчет главы Нижнего Новгорода Ивана Карнилина в марте 2017 года Дума одобрила.

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