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Бизнес

АПЗ в Нижегородской области планирует направить почти 70 млн рублей прибыли за 2016 год на дивиденды

02 мая 2017 17:20  [62] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" (АПЗ, Нижегородская область) планирует направить почти 70 млн рублей прибыли за 2016 год на дивиденды. Об этом говорится в сообщении завода.

Согласно информации, решение рекомендовать собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 69,991 млн рублей, что составляет 218 рублей на оду размещенную обыкновенную именную бездокументарную акцию, было принято советом директоров компании 28 апреля 2017 года.

На выплату вознаграждения членам совета директоров рекомендовано направить 4 млн рублей, на инвестиционные цели – 135 млн рублей, на благотворительность – 29,15 млн рублей. Оставить не распределенной планируется 156 млн рублей.

Напомним, чистая прибыль АПЗ по итогам 2016 года составила 394,2 млн рублей, что на 13% больше, чем по итогам 2015 года.

СПРАВКА:
АО "Арзамасский приборостроительный завод" - производственное предприятие, созданное в 1957 году для производства датчиков и приборов для авиации. На заводе создано высокотехнологичное производство, выпускающее продукцию специального назначения и гражданскую продукцию, в том числе счетчики газа, теплосчетчики, счетчики воды, расходомеры и др.

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