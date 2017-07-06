Нижегородская администрация не намерена брать в муниципальную собственность здание бывшего ПТУ на ул. Чаадаева Общество

Администрация Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация не намерена брать в муниципальную собственность здание бывшего ПТУ на ул. Чаадаева. Об этом первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов заявил журналистам после оперативного совещания 10 июля 2017 года.



Напомним, что в конце июня 2017 года Заксобрание Нижегородской области одобрило передачу бывшего здания авиационного училища нижегородской епархии, но с оговоркой – при отказе от него администрации Нижнего Новгорода.



10 июля Сергей Миронов сообщил журналистам, что "здание муниципалитету не интересно, так как проще и дешевле на этом участке построить новое, чем вкладываться в реконструкцию старого".



"Это бывший техникум, который правительство в устной форме предлагает взять муниципалитету. Сам объект муниципалитету не интересен, но я от специалистов жду информацию по земельным участкам под ним. Учитывая, что статус этого участка предполагает социальные объекты, мы готовы рассмотреть соответствующее обращение правительства", - заявил первый зам нижегородского сити-менеджера.



Ранее сообщалось, что данное здание, являясь достаточно старым, может не подойти под новые нормативы, необходимые для организации в нем образовательного учреждения. Объект площадью 3044 кв метров расположен на ул. Чаадаева, 2б.