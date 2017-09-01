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Происшествия

"Обвинения в адрес главы администрации Кстовского района я считаю чистой провокацией", - Иван Зверев.

07 сентября 2017 18:01  [98] Происшествия

Фото: администрация Кстовского района

"Обвинения в адрес главы администрации Кстовского района я считаю чистой провокацией", - заявил журналистам 7 сентября 2017 года депутат Земского собрания Кстовского района Иван Зверев.

По его словам, глава администрации Кстовского района даже при желании никак не смог бы повлиять на ситуацию с банкротством МУП "Водоканал" Кстовского района.

"Решение подобных вопросов в полномочия Кирилла Культина не входило. Кроме того, наблюдая за этим человеком с первых дней его трудовой деятельности, я знаю его только с лучшей стороны. Многие мои коллеги того же мнения", - подчеркнул Зверев.

Напомним, 7 сентября стало известно, что следователи задержали главу администрации Кстовского района Кирилла Культина по подозрению в получении взятки. По версии следствия, 6 сентября в одном из ресторанов Нижнего Новгорода подозреваемый получил от председателя комитета кредиторов МУП "Водоканал" Кстовского района взятку в сумме 1,5 млн рублей за способствование проведению банкротства муниципального предприятия.

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