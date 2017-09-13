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Экономика

Горадминистрация объявила еще два аукциона на право развития территорий в Нижнем Новгороде

14 сентября 2017 16:56  [67] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Горадминистрация объявила еще два аукциона на право развития территорий в Нижнем Новгороде. Соответствующие документы опубликованы на сайте администрации 14 сентября 2017 года.

Согласно размещенной информации, 20 октября 2017 года пройдут два аукциона на право заключения договоров о развитии застроенной территории: на пересечении ул. Гончарова и Усиевича (начальная цена – 2,9 млн рублей) и в районе домов №№2 и 4 по ул. Грузинской (18,6 млн рублей).

Напомним, 13 октября пройдут четыре аукциона на развитие застроенных территорий.

Ранее сообщалось, что всего в 2017 году планируется провести 53 аукциона по развитию застроенных территорий в Нижнем Новгороде. 11 территорий из 53 будут разыграны по программе волнового переселения. Ожидаемая сумма поступлений в бюджет - 218 млн рублей.

Напомним также, что в декабре 2016 года Законодательное собрание Нижегородской области одобрило возврат большей части градостроительных полномочий муниципалитетам с областного уровня. С 1 января 2015 года по декабрь 2016 года эти полномочия находились на уровне областного правительства.

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