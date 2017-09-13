РФЯЦ ВНИИЭФ займется отработкой технологий демонтажа атомных подводных лодок методом взрыва Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) займется отработкой технологий демонтажа атомных подводных лодок методом взрыва. Об этом гендиректор технопарка "Саров" Алексей Соловьев сообщил в рамках VI Международного бизнес-саммита 15 сентября 2017 года.



По его словам, в проект планируется вложить 10 млн рублей, срок реализации – 2018 год. Планируется, что будет создано 20 рабочих мест, а проект окупится за 2,5 года. РФЯЦ планирует реализовывать его в рамках создания территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).



Как рассказал Соловьев, РФЯЦ подал еще четыре заявки на резидентство в ТОСЭР. Один из проектов - производство сложных технических систем, обеспечивающих информационную безопасность.



"Проект востребован как в атомной отрасли, так находит свое применение и в гражданской тематике. Проектом заинтересовались компании, занимающиеся нефтедобычей, газодобычей. Начало реализации проекта – 2017 год, инвестиции – около 220 млн рублей, срок выхода на проектную мощность – три года. Выручка после выхода на проектную мощность должна составить 450 млн рублей. Будет создано 40 рабочих мест", - сообщил гендиректор технопарка.



Кроме того, РФЯЦ создает Центр по созданию подводных добычных комплексов. Предполагается, что он сможет добывать углеводороды в сложных климатических условиях, в том числе подо льдом, без строительства платформ и иных конструкций. Начало реализации проекта – 2017 год. Срок выхода на проектную мощность – три года. Инвестиции – 100 млн рублей. Выручка после выхода на проектную мощность должна составить 235 млн рублей. Срок окупаемости – 4 года 7 месяцев. Будет создано 60 рабочих мест.



Еще один проект носит название "Технический центр". "ВНИИЭФ создает компанию, которая будет выводить непрофильные активы и переводить на аутсорсинговые отношения. Также эта компания будет заниматься ремонтными работами по заказу не только саровского кластера, но и нижегородского рынка. Срок реализации проекта – 2017 год, инвестиции – 205 млн рублей, срок окупаемости – 5 лет 7 месяцев, количество рабочих мест – 70", - подчеркнул Соловьев.



В заявку также вошел проект создания Центра по реализации программных продуктов. Создание центра предусматривает выход на российский и международный рынки суперкомпьютерных технологий и технологий наукоемких задач. "Уже сейчас проектом заинтересовались наши партнеры из отрасли авиации, атомной энергетики, автомобилестроения и ракетно-космической отрасли. Срок реализации – 2019 год, инвестиции – 350 млн рублей, будет создано 100 рабочих мест", - заключил Алексей Соловьев.



Напомним, в апреле 2017 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития в Сарове Нижегородской области. "По оценке минэкономразвития РФ, создание ТОР "Саров" обеспечит привлечение более 10 млрд рублей инвестиций. В результате реализации инвестиционных проектов будет создано не менее 1,8 тысяч рабочих мест. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды составят около 10 млрд рублей", - отмечалось на сайте кабмина.