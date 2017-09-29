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Происшествия

"Большинство детей из эвакуированных школ уже забрали родители", - Сергей Наумов

02 октября 2017 14:44  [186] Происшествия
Сергей Наумов

Сергей Наумов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Большинство детей из эвакуированных школ уже забрали родители", - сказал министр образования Нижегородской области Сергей Наумов, комментируя эвакуацию ряда в школ 2 октября 2017 года.

"Подавляющее большинство детей забрали родители, которые отнеслись с пониманием к возникшей ситуации", - сказал он и добавил, что главной задачей директоров школ и администрации Нижнего Новгорода было оперативно найти отапливаемые помещения за пределами школ, чтобы дети не мёрзли на улице в ожидании родных.

"Помещения были найдены - где-то это близлежащие детсады, где-то поликлиники. Все необходимые вопросы решаются в штатном режиме", - заявил Сергей Наумов.

Напомним, к настоящему моменту известно о сообщениях о минировании здания аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО и облправительства, Заксобрания, администрации города и Гордумы, избиркома, а также школ Нижнего Новгорода. Экстренные службы полностью оцепили Нижегородский кремль.

Также эвакуированы пассажиры нижегородского аэропорта, и трех железнодорожных вокзалов.

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