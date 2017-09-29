"Большинство детей из эвакуированных школ уже забрали родители", - Сергей Наумов

Сергей Наумов
Фото:
"Большинство детей из эвакуированных школ уже забрали родители", - сказал министр образования Нижегородской области Сергей Наумов, комментируя эвакуацию ряда в школ 2 октября 2017 года.
"Подавляющее большинство детей забрали родители, которые отнеслись с пониманием к возникшей ситуации", - сказал он и добавил, что главной задачей директоров школ и администрации Нижнего Новгорода было оперативно найти отапливаемые помещения за пределами школ, чтобы дети не мёрзли на улице в ожидании родных.
"Помещения были найдены - где-то это близлежащие детсады, где-то поликлиники. Все необходимые вопросы решаются в штатном режиме", - заявил Сергей Наумов.
Напомним, к настоящему моменту известно о сообщениях о минировании здания аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО и облправительства, Заксобрания, администрации города и Гордумы, избиркома, а также школ Нижнего Новгорода. Экстренные службы полностью оцепили Нижегородский кремль.
Также эвакуированы пассажиры нижегородского аэропорта, и трех железнодорожных вокзалов.
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+