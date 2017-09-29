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Нижегородская администрация сообщила о срывах графиков по ремонту дорог на трех участках.
Как сообщил глава горадминистрации Сергей Белов после оперативного совещания 2 октября 2017 года, по трем дорогам, вошедшим в федеральную программу капремонта, идет срыв графика из-за ремонта коммуникаций. "На ул.Ковалихинской задерживает подрядчик, на пр.Ленина и ул.Ошарской – "Нижегородский водоканал",- рассказал Белов.
"С Ошарской сегодня водоканал ушел, и департамент дорожного хозяйства в ближайшее время приступит к работам. По пр. Ленина – два участка они сдали, осталось еще два. Я принял решение: если до 10 октября водоканал не закончит работы, то будет делать ремонт за свой счет. Мы не можем сорвать федеральную программу из-за того, что не успеваем сделать коммуникации", - подчеркнул Сергей Белов.
Ранее сообщалось, что подрядчики рассчитывают завершить ремонт дорог в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги" к сентябрю 2017 года. Позднее окончание работ по части объектов по части объектов было перенесено на осень текущего года.
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