Администрация Нижнего Новгорода планирует направить 75 млн рублей на модернизацию освещения к ЧМ Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Администрация Нижнего Новгорода планирует направить 75 млн рублей на модернизацию освещения к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МП "Инженерные сети" 13 ноября 2017 года.

Согласно информации, в рамках подготовки к ЧМ-2018 схема городского освещения изменяться не будет, но будут проведены достаточно масштабные работы по ремонту и модернизации сетей наружного освещения. Общая сумма средств, запланированная на проведение этих работ, составляет около 75 млн рублей.

Как отметили в МП, по данным на 13 ноября 2017 года часть работ уже выполнена, идет приемка – в частности, на площади Киселева в Автозаводском районе.

Также работы коснутся участков улично-дорожной сети на ул. Бетанкура, Карла Маркса, Самаркандской, проспектов Ленина и Гагарина, Нижневолжской набережной, Волжской набережной, площади Минина и Пожарского и других.

Напомним, в апреле 2017 года в нижегородской администрации заявили о планах по модернизации уличного освещения за счет муниципально-частного партнерства (МЧП). Отметим, что в настоящее время вопросами освещения в Нижнем Новгороде занимается МП "Инженерные сети".

Напомним также, что в бюджете Нижнего Новгорода на 2017 год на уличное освещение заложено 200 млн рублей.