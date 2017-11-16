Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко вошла в политсовет местного отделения ЕР в Советском районе Политика

Елизавета Солонченко Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко вошла в политсовет местного отделения "Единой России" в Советском районе. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в НРО партии.



17 ноября 2017 года состоялась учредительная конференция местного отделения в Советском районе. Отделение возглавил гендиректор клиники "Садко", депутат Заксобрания Нижегородской области Юрий Балашов.



В политсовет отделения вошли 16 человек, в том числе – глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко, ранее возглавлявшая общегородское местное отделение, ликвидарованное в октябре 2017 года по решению Генсовета ЕР.



Кроме того, членами политсовета стали экс-депутат Думы Нижнего Новгорода Алексей Власкин, депутат Гордумы, гендиректор МКУ "Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода" Николай Ингликов, глава Советского района Владимир Исаев, депутат Заксобрания Нижегородской области Дмитрий Колыванов, директор ООО "СТН-Реклама" Иван Юдинцев, заместитель секретаря НРО по работе с молодежью Иван Калмыков.



Избрались также Марина Голубева, Виктор Гусев, Сергей Доронин, Александра Киселева, Валерий Малинин, Андрей Петров, Светлана Петроченко, Василий Полетаев и Нинель Шаталина.



Напомним, что учредительные конференции восьми местных отделений НРО "ЕР" пройдут в районах 17-23 ноября.