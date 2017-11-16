Администрация Нижнего Новгорода отложила планы по выходу на профицитный бюджет на 2020 год Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Администрация Нижнего Новгорода отложила планы по выходу на профицитный бюджет на 2020 год. Проект решения Гордумы "О бюджете Нижнего Новгорода на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов" опубликован на сайте нижегородской Думы.



Согласно документу, в 2019-2020 годах администрация ожидает: привлечь доходов на 26,92 и 26,90 млрд рублей соответственно, утвердить расходов на 27,2 и 26,8 млрд рублей.



Дефицит в 2019 году прогнозируется в объеме 321,4 млн рублей, в 2020 году администрация надеется достичь профицита в размере 31,8 млн рублей. При этом в прошлом году мэрия ожидала выйти на профицит в 257 млн рублей в 2019 году.



Напомним, что горадминистрация запланировала дефицит бюджета-2018 почти на 55% ниже уровня 2017 года.