Студентка задержана в Нижнем Новгороде по подозрению в убийстве сожителя Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Студентка задержана в Нижнем Новгороде по подозрению в убийстве сожителя. Об этом пресс-служба СУ СК по Нижегородской области сообщила 20 ноября 2017 года.

По версии следствия, ночью 18 ноября 2017 года в квартире пл. Свободы в Нижегородском районе 18-летняя подозреваемая во время ссоры с сожителем, который пришел домой пьяным, нанесла ему несколько ударов ножом по рукам и один – в грудь. От ран 26-летний потерпевший скончался на месте.

Подозреваемая была задержана. Она созналась в содеянном, заявив, что ссора произошла из-за того, что сожитель пришел домой пьяным. Девушка обучается в одном из вузов.

Уголовное дело в отношении нее возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Напомним, женщина подозревается в покушении на убийство гражданского мужа в Канавинском районе 13 ноября.