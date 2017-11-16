Нижегородский аэропорт "Стригино" запустил услугу каршеринга от компании "Делимобиль" с 24 ноября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский аэропорт "Стригино" запустил услугу каршеринга от компании "Делимобиль" с 24 ноября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта.

Согласно информации, с 24 ноября пассажиры аэропорта смогут арендовать машину с поминутной оплатой по системе каршеринг. Партнёром по оказанию данной услуги станет компания "Делимобиль". Для автомобилей компании будут выделены места на краткосрочной парковке аэропорта.

"Каршеринг для пассажиров станет альтернативой долгосрочной аренды авто, такси и общественного транспорта. Выбрать и забронировать авто можно будет на сайте компании или через мобильное приложение. Все процедуры можно пройти, пока пассажир получает багаж", - сообщается в пресс-релизе.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, "Стригино" станет первой официальной стоянкой для новой системы заказа авто, начавшей работу в Нижнем Новгороде с 16 ноября. "Важно, что аэропорт предоставляет охраняемую благоустроенную парковку для каршеринговых машин в шаговой доступности от терминала. Гостям и жителям города не придется беспокоиться о безопасности арендованного транспорта", - прокомментировал заместитель директора по стратегическим коммуникациям Катерина Молева.

СПРАВКА:

Каршеринг - вид краткосрочной аренды автомобиля с поминутной или почасовой оплатой, обычно используемый для коротких внутригородских поездок. Каршеринг предполагает возможность вернуть автомобиль в любом из пунктов обслуживания.

"Делимобиль" – первый сервис, открытый в Москве в рамках проекта Правительства Москвы "Московский каршеринг" в 2015 году. С января 2017 года сервис действует в Санкт-Петербурге, с октября 2017 года – в Уфе. Воспользоваться данной услугой может любой человек, достигший 21 года и имеющий водительский стаж от двух лет. Установив на свое мобильное устройство специальное приложение, можно будет легко найти ближайший свободный автомобиль и доехать до нужного места.