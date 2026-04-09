Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Последние новости рубрики Общество
09 апреля 2026 09:23
Режим повышенной готовности ввели возле дома в Канавине, где жил дядя Горького
09 апреля 2026 09:10
У главы нижегородского минздрава появится зам по родовспоможению
09 апреля 2026 08:47
Жителей Нижегородской области предупредили о ветре с порывами до 20 м/с
09 апреля 2026 08:26
Глеб Никитин раскритиковал "Разговоры о важном" в нижегородских школах
08 апреля 2026 21:03
Более 250 будущих родителей присоединились к тематическим мероприятиям в нижегородском роддоме
08 апреля 2026 20:30
Роспотребнадзор: у заболевших жителей Уреня выявлен норовирус
08 апреля 2026 19:39
В России опровергли невозможность отвязать мессенджер MAX от аккаунта "Госуслуг"
08 апреля 2026 18:35
Потребление алкоголя в Нижегородской области упало на 14,6%
08 апреля 2026 18:19
Хроники паводка: в Нижегородской области зафиксированы новые подтопления
08 апреля 2026 17:28
Почти 30% беременных нижегородок отказались от аборта в ситуации выбора
Общество

09 апреля 2026 08:26 Общество
Глеб Никитин раскритиковал Разговоры о важном в нижегородских школах

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин высказал недовольство тем, как в регионе проходят занятия "Разговоры о важном". Об этом он заявил в интервью журналисту Юрию Подоляке.

По словам главы региона, складывается впечатление, что темы для этих уроков выбираются случайно. Они будто бы "берутся с потолка".

Никитин подчеркнул, что власти должны активнее продвигать идеологию, направленную на повышение рождаемости в стране. Такая работа должна вестись на всех уровнях, в том числе в школах, считает нижегородский губернатор. Одной из площадок для этого как раз могут стать занятия "Разговоры о важном". Однако, по словам Никитина, сейчас на этих уроках не хватает содержательной дискуссии.

"Я анализирую темы, и они как будто с потолка берутся. Но можно же взять идеологию — то, что нам важно сегодня обсуждать. Тема демографии, я думаю, должна занимать 40-50% времени или хотя бы треть", — заявил Никитин.

В этом же интервью Глеб Никитин заявил, что почти 30% беременных нижегородок отказались от аборта в ситуации выбора. Также в программе прозвучало, что потребление алкоголя в Нижегородской области упало на 14,6%. 

Теги:
Глеб Никитин демография Дети
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
