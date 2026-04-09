Глеб Никитин раскритиковал "Разговоры о важном" в нижегородских школах Общество

Губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин высказал недовольство тем, как в регионе проходят занятия "Разговоры о важном". Об этом он заявил в интервью журналисту Юрию Подоляке.

По словам главы региона, складывается впечатление, что темы для этих уроков выбираются случайно. Они будто бы "берутся с потолка".

Никитин подчеркнул, что власти должны активнее продвигать идеологию, направленную на повышение рождаемости в стране. Такая работа должна вестись на всех уровнях, в том числе в школах, считает нижегородский губернатор. Одной из площадок для этого как раз могут стать занятия "Разговоры о важном". Однако, по словам Никитина, сейчас на этих уроках не хватает содержательной дискуссии.

"Я анализирую темы, и они как будто с потолка берутся. Но можно же взять идеологию — то, что нам важно сегодня обсуждать. Тема демографии, я думаю, должна занимать 40-50% времени или хотя бы треть", — заявил Никитин.

В этом же интервью Глеб Никитин заявил, что почти 30% беременных нижегородок отказались от аборта в ситуации выбора. Также в программе прозвучало, что потребление алкоголя в Нижегородской области упало на 14,6%.