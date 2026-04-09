Общество

Жителей Нижегородской области предупредили о ветре с порывами до 20 м/с

09 апреля 2026 08:47 Общество
Жителей Нижегородской области предупредили о ветре с порывами до 20 м/с

Фото: Александр Воложанин

Ветер с порывами до 15-20 метров в секунду прогнозируется в Нижегородской области днем и вечером 9 апреля. Об этом сообщили в региональном МЧС, сославшись на данные синоптиков. 

Из-за непогоды есть риск возникновения ЧС, связанных с повреждением линий электропередач и обрушением слабоукрепленных конструкций. Деревья также могут не выдержать и повалиться. 

Нижегородцев просят держаться подальше от ЛЭП, деревьев и сомнительных конструкций. Машины около них тоже лучше не ставить. Об оборванных проводах следует сообщать в администрацию населенного пункта. 

Ранее сообщалось, что в конце недели придет похолодание. А еще ученый спрогнозировал снегопады в апреле. 

