Жителей Нижегородской области предупредили о ветре с порывами до 20 м/с

Ветер с порывами до 15-20 метров в секунду прогнозируется в Нижегородской области днем и вечером 9 апреля. Об этом сообщили в региональном МЧС, сославшись на данные синоптиков.
Из-за непогоды есть риск возникновения ЧС, связанных с повреждением линий электропередач и обрушением слабоукрепленных конструкций. Деревья также могут не выдержать и повалиться.
Нижегородцев просят держаться подальше от ЛЭП, деревьев и сомнительных конструкций. Машины около них тоже лучше не ставить. Об оборванных проводах следует сообщать в администрацию населенного пункта.
Ранее сообщалось, что в конце недели придет похолодание.
