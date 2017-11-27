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Общество

Лекции Анны Гор и Игоря Федюшкина пройдут в рамках второго цикла нижегородского проекта "АкадемиУм" 7 декабря

28 ноября 2017 14:54  [63] Общество

Фото: Городская Дума Нижнего Новгорода

Лекции Анны Гор и Игоря Федюшкина пройдут в рамках второго цикла нижегородского проекта "АкадемиУм" 7 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

27 ноября в Нижнем Новгороде стартовал социально-просветительский проект "АкадемиУМ". Старт проекту дали президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев и глава города Елизавета Солонченко. Первые лекции в рамках проекта провели нижегородский фотограф Алик Якубович, чемпион мира по пауэрлифтингу Максим Матрос и старший научный сотрудник Института прикладной физики РАН Артем Коржиманов.

Елизавета Солонченко рассказала, что в перспективе проект планируется распространить также и на школьников. "Пока проект рассчитан на взрослую аудиторию, но мы планируем со временем распространить его и на школьников. Надеюсь, что в городе появится новая традиция – по четвергам приходить на площадки "АкадемиУМа", потому что в четверг будут самые интересные лекции с интересными преподавателями. Удержать эту высокую планку качества нам поможет Российская академия наук", - отметила она.

Президент РАН в свою очередь подчеркнул, что сейчас в городе необходимо развивать интерес к науке и технологиям, особенно у молодежи. "Просвещение всегда было важным для нашей страны, а сейчас это еще и стратегический вопрос – нужно поднимать престиж знаний, популяризовать науку, чтобы страна могла перестроиться и встать на рельсы высокотехнологичного развития. Со своей стороны с радостью буду помогать проекту, чтобы в Нижний Новгород приезжали известные ученые", - добавил Сергеев.

7 декабря в рамках проекта в кинотеатре "Орлёнок" в 19:00 состоится лекция учёного-химика Игоря Федюшкина "Возвращение таблицы Менделеева" (секция "Наука"). Также в 19:00 в культурном центре "Рекорд" пройдут лекции в секции "Культура": руководитель ГЦСИ Анна Гор прочитает лекцию на тему "Почему мы боимся современного искусства", а председатель нижегородского областного отделения федерации кудо России Владимир Поддымников прочитает "Инструкцию по проведению спортивных мероприятий".

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